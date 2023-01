Zdanie, którym Benedykt XVI pożegnał się z doczesnością, cytuje argentyński dziennika "La Nacion". Brzmiały "Jezu, kocham Ciebie" i Joseph Ratzinger wypowiedział je w swoim ojczystym języku - po niemiecku.

W sobotę wieczorem Biuro Prasowe Watykanu opublikowało testament duchowy Benedykta XVI, który spisał w 2006 roku. Napisał w nim do wiernych: "Bądźcie niewzruszeni w wierze i nie dajcie się omamić".

