Watykan oficjalnie podał datę i miejsce pochówku Benedykta XVI

Trumna z ciałem Benedykta XVI pozostanie w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich do rana 2 stycznia, a następnie będzie wystawiona w bazylice św. Piotra w Rzymie, by wierni mogli mu oddać hołd.

W długiej kolejce do bazyliki watykańskiej na niespory i mszę dziękczynną Te Deum duża grupa wiernych pogrążyła się w modlitwie za Benedykta XVI. Była w niej studiująca w Rzymie Nigeryjka: - Naprawdę bardzo nam przykro. Ale pozostajemy w wierze z nadzieją i radością, bo ten papież, ten człowiek, pozostawił po sobie ogromne, głębokie dziedzictwo. Modlimy się, żeby Pan przyjął go do siebie w glorii.

Prezydent Włoch Sergio Mattarella napisał, że śmierć Benedykta XVI pogrążyła w żałobie całe Włochy.

Benedykt XVI - jeden z najwybitniejszych teologów stulecia

Komentatorzy podkreślają, że był jednym z najwybitniejszych teologów ostatniego stulecia. Pogrzeb papieża-seniora odbędzie się 5 stycznia. Jak ujawnił dyrektor Biura Prasowego Watykanu, papież-emeryt prosił, by jego pogrzeb odbył się w atmosferze maksymalnej prostoty i skromności.

Zmarły w sobotę papież-emeryt sprawował urząd papieski do roku 2013. Jako przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary był najbliższym współpracownikiem św. Jana Pawła II.