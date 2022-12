Benedykt XVI nie żyje. Co mówił przed ogłoszeniem swojej abdykacji? Wymowny wpis

"Z żalem zawiadamiamy, że dziś o godzinie 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł papież Emeryt Benedykt XVI. Dalsze informacje zostaną podane tak szybko, jak to możliwe" - poinformowała agencja Vatican News.

Benedykt XVI nie żyje. Co mówił przed swoją abdykacją w 2013 roku?

Benedykt XVI został papieżem po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. 19 kwietnia 2005 roku Ratzinger został wybrany na 265. papieża w historii. Po ośmiu latach posługi, 28 lutego 2013 roku poinformował, że rezygnuje z urzędu. Jak tłumaczył, ze względu na wiek, nie był w stanie już dłużej wypełniać swoich obowiązków.

Benedykt XVI przed rezygnacją z urzędu w 2013 roku wydał oświadczenie. Jego pełny tekst prezentujemy niżej:

"Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej jednak, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.

Benedykt XVI nie żyje. Papież, który był członkiem Hitlerjugend

Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego mają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.

Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu".

Jako wymowny traktowano wówczas też jego ostatni wpis na Twitterze. "Musimy ufać mocy Bożego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale Jego łaska przemienia nas i odnawia" - napisał wówczas.

Jak wyglądają uroczystości pogrzebowe papieży? Dwie trumny i biały welon

Benedykt XVI po latach od abdykacji: Podjąłem dobrą decyzję

W marcu 2021 roku Benedykt XVI udzielił wywiadu dziennikowi "Corriere della sera", w którym zapewniał, że nie żałuje swojej decyzji o abdykacji. - To była trudna decyzja, ale podjąłem ją z pełną świadomością i uważam, że dobrze uczyniłem - powiedział.

- Niektórzy z moich nieco "fanatycznych" przyjaciół są nadal rozgniewani, nie chcieli zaakceptować mojego wyboru. Myślę o teoriach spiskowych, które po niej nastąpiły: niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, inni, że to z powodu spisku lobby gejowskiego, jeszcze inni, że to z powodu sprawy konserwatywnego lefebrystowskiego biskupa Richarda Williamsona. Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste - dodał.