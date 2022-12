Korea Płd. przeprowadziła próbny lot rakiety kosmicznej. A w sieci doniesienia o UFO i światłach

Informacja o wystrzeleniu przekazała w piątek koreańska agencja Yonhap, powołując się na Ministerstwo Obrony. Południokoreański resort nie podał jednak dalszych szczegółów na temat lotu.

REKLAMA

W marcu południowokoreańska Agencja Rozwoju Obrony przeprowadziła pierwszy test rodzimej rakiety kosmicznej na paliwo stałe na poligonie w Taean, oddalonym ok. 150 km na południowy zachód od Seulu.

Zobacz wideo Atom z USA czy Korei? Lubnauer: Czy my jesteśmy jak małe dzieci, które uważają, że najpierw spróbują, a potem zobaczą, czy parzy?

"Rakieta ma na celu umieszczenie małego satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej w celu przeprowadzenia operacji obserwacyjnych. Wiadomo, że w porównaniu z pojazdami kosmicznymi na paliwo ciekłe, startowanie na paliwo stałe jest zwykle prostsze i bardziej opłacalne" - poinformowała agencja Yonhap.

Agencja przypomina, że projekt rakiety kosmicznej w Korei Południowej nabrał rozpędu po tym, jak Seul i Waszyngton zgodziły się w zeszłym roku znieść ograniczenia dotyczące rakiet, które uniemożliwiały Południu rozwijanie lub posiadanie pocisków balistycznych o maksymalnym zasięgu większym niż 800 kilometrów.

"Niezidentyfikowany obiekt" na koreańskim niebie. Internauci w szoku

W internecie dostępne są nagranie pokazujące lot rakiety.

Koreańczycy, którzy zobaczyli rakietę na niebie, byli w szoku - ministerstwo nie informowało bowiem wcześniej o planowanym teście. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia smug na niebie i świateł. Internauci pytali się o to, czym jest tajemniczy obiekt latający.

"Co to jest? To bardzo dziwne. Światło świeci z nieba bardzo jasno" - napisał jeden z internautów.

- Zauważyłam coś, co wyglądało jak fajerwerki wznoszące się z góry - powiedziała kobieta, która widziała rakietę. - Wkrótce po wzniesieniu się w górę, pojawiło się ogromne światło świecące w dół, jak te z helikoptera - dodała w rozmowie z portalem koreajoongangdaily.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Czy byłam świadkiem lotu statku obcych - pytał inny świadek.

Koreajoongangdaily przypomina, że piątkowy lot nastąpił zaledwie dzień po tym, jak prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol odwiedził Agencja Rozwoju Obrony i apelował do pracujących tam, aby byli czujni i zawsze przygotowani na wojnę.