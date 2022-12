Nowe informacje o stanie zdrowia Benedykta XVI. "Koncelebrował mszę w swoim pokoju"

W piątek rano Benedykt XVI mimo poważnego stanu uczestniczył we mszy w swoim pokoju. Jak informuje agencja Ansa, koncelebrował ją razem ze swoim osobistym sekretarzem arcybiskupem Georgiem Gaensweinem. Jego stan jest stabilny.

REKLAMA

Duchowny powiedział, że emerytowany papież koncelebrował mszę w stule narzuconej na koszulę szpitalnej. Nie wiadomo, czy Benedykt XVI ma siłę, by mówić - z doniesień włoskich mediów wynika, że papież stracił mowę już jakiś czas temu.

W środę rano podczas spotkania z wiernymi Franciszek zwrócił się z prośbą o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora, który jest obecnie ciężko chory i potrzebuje pocieszenia i wsparcia.

Zobacz wideo Papież: JPII kazał odłożyć 'do archiwum' sprawę molestowania

- Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w milczeniu podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest ciężko chory, proszę Pana o pocieszenie i wsparcie w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca - powiedział Franciszek, przemawiając w języku włoskim.

Papież Franciszek odwiedził Benedykta XVI

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta doszło w środę, w zaledwie kilka godzin, głównie z powodu zaawansowanego wieku. Dodał, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą, a papież-emeryt znajduje się pod opieką lekarzy.

W środę "National Catholic Register", powołując się na źródło w Watykanie, podał, u Benedykta XVI doszło do zaostrzenia choroby, z którą boryka się Ratzinger - niewydolności nerek.

Po nocy ze środy na czwartek Watykan informował, że Benedykt XVI wypoczął minionej nocy, jest całkowicie przytomny i pozostaje w kontakcie z otoczeniem.

Niemiecki duchowny o stanie Benedykta XVI: Sytuacja jest bardzo poważna