Bloomberg: Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie wozów bojowych Bradley

Jak podaje Bloomberg, rząd USA rozważa wysłanie na Ukrainę wozów bojowych Bradley w ramach kolejnego pakietu wsparcia wojskowego. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Agencja przypomina, że Kijów od dłuższego czasu prosi o dostarczenie tego rodzaju sprzętu. Wozy Bradley i czołgi Abrams mają znajdować się na ukraińskiej "liście życzeń".

Bloomberg: Pentagon rozważa przekazanie Ukrainie wozów bojowych Bradley

Zdaniem byłego analityka budżetu obronnego Białego Domu, Marka Kanchiana pojazdy Bradley zapewniłyby znaczące wzmocnienie dla ukraińskich wojsk lądowych, ponieważ "są to w zasadzie lekkie czołgi".

- W przeciwieństwie do wcześniej dostarczanych M113, Bradley jest silnie uzbrojony w potężne działo 25 mm i wyrzutnię pocisków przeciwpancernych. Stany Zjednoczone mają wiele Bradleyów, choć niektóre są przestarzałe i wymagają modernizacji - mówił analityk, który obecnie pracuje dla Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Kanchian dodał, że mogą minąć miesiące, zanim sprzęt bojowy trafiłby do ukraińskiej armii. Zaznaczył, że konieczne byłoby przeszkolenie załóg tych pojazdów, a także personelu odpowiedzialnego za ich utrzymanie.

Według emerytowanego generała Davida Perkinsa pojazdy Bradley byłyby godnym rywalem dla rosyjskich BWP i czołgów T-72.

Waszyngton przekaże Ukrainie systemy Patriot

Przypomnijmy, prezydent Joe Biden potwierdził w Waszyngtonie, że Ukraina dostanie od Stanów Zjednoczonych zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. Jest to część nowego pakietu pomocowego dla Kijowa o wartości niemal dwóch miliardów dolarów.

- Zawiera on zarówno potrzebny Ukrainie sprzęt, jak i kontrakty na dostawy amunicji, której Ukraina będzie potrzebować w przyszłości dla swojej artylerii, czołgów i wyrzutni rakiet. W pakiecie znajdzie się bateria rakiet Patriot - mówił Joe Biden podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA.

Stany Zjednoczone mają też przeszkolić ukraińskich żołnierzy z obsługi systemów. Joe Biden ogłosił też, że Waszyngton przeznaczył właśnie 374 miliony dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Czym są wozy Bradley M2

Wóz M2 Bradley jest produkowany w USA od 1980 roku. Jest przeznaczony do wsparcia czołgów. Bradley służy do przewożenia piechoty, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie, gdy przystępuje ona do działania poza pojazdem.