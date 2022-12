Benedyktem XVI zajmuje się jego osobisty lekarz. Emerytowany papież odmówił przewiezienia do szpitala

W krótkiej nocie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej czytamy, że Benedykt XVI wypoczął minionej nocy, jest całkowicie przytomny i pozostaje w kontakcie z otoczeniem. "Jego stan jest ciężki, ale stabilny" - zastrzegł Matteo Bruni.

Benedykt XVI, który mieszka w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, na stałe jest pod opieką pielęgniarza i czterech świeckich zakonnic ze stowarzyszenia Memores Domini. Kobiety dbają również o insygnia papieskie, m.in. o jego pierścień i różaniec. Czuwa przy nim również osobisty lekarz Patrizio Polisca, który towarzyszył mu wcześniej podczas papieskich wizyt zagranicznych - informuje kanał Rome Reports na platformie YouTube.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl