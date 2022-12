Pele nie żyje. Król futbolu w czerwcu pisał do Putina: To leży w twoich rękach

Pele, czyli Edson Arantes do Nascimento zmarł w czwartek (29 grudnia), co w rozmowie z Associated Press potwierdził agent byłego piłkarza. Był nie tylko "królem futbolu", ale także politykiem. W latach 1995-1998 pełnił funkcję ministra sportu Brazylii.

Pele nie żyje. W czerwcu pisał do Putina. Zaapelował, by dyktator zatrzymał inwazję

Pele gościł w Białym Domu. Przyjaźnił się z Henrym Kissingerem, Nelsonem Mandelą. Angażował się również w wiele akcji charytatywnych i działalność UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci). Brazylijczyk 1 czerwca, kiedy Ukraina w walce o udział w mistrzostwach świata w Katarze wygrała ze Szkocją, opublikował na Instagramie swój apel do Władimira Putina.

"Dziś Ukraina próbuje zapomnieć, przynajmniej na 90 minut, tragedię, która ogarnia ich kraj" - napisał Pele, wzywając Putina, by ten "zatrzymał inwazję". "Nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla kontynuowania przemocy" - dodał. "Kiedy się spotykaliśmy w przeszłości i wymienialiśmy uśmiechy, czemu towarzyszył długi uścisk dłoni, nigdy nie sądziłem, że pewnego dnia będziemy tak podzieleni, jak jesteśmy teraz" - czytamy we wpisie.

"Moc zatrzymania konfliktu jest w twoich rękach. Tych samych, które ściskałem w Moskwie, w czasie naszego ostatniego spotkania w 2017 roku" - podsumował swój apel.

"Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne"

Jak pisaliśmy, Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na raka jelita grubego trafił na oddział chemioterapii. 21 grudnia pojawiły się kolejne złe informacje. "Choroba nowotworowa postępuje i wymaga większej opieki związanej z dysfunkcjami nerek i serca" - przekazał szpital.

"Pele wkrótce nas opuści, rodzina upubliczniła kilka nagrań z jego pożegnania. On wie, że jego odejście jest nieuchronne. Pele to prawdziwa legenda i jest królem piłki nożnej na wieki wieków. Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne" - napisał na Twitterze 26 grudnia Armando Villota Esparza, szef organizacji praw człowieka AGORA Club. W czwartek, 29 grudnia, Pele zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Żył 82 lata.

