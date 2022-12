Śmierć Magdaleny Żuk. Polscy śledczy dostali z Egiptu kolejne materiały

Pod koniec kwietnia 2017 roku 27-letnia Magdalena Żuk wyjechała na wakacje do egipskiego kurortu. Polka podróżowała sama, ponieważ jej partner nie miał ważnego paszportu.

Kobieta po przylocie do Marsa Alam miała wysyłać niepokojące wiadomości do swojej rodziny, także inni polscy turyści zauważyli dziwne zachowanie młodej kobiety. Po kilku dniach od przylotu Polka została zabrana do szpitala w Hurghadzie. Po szamotaninie z personelem szpitala miała wyskoczyć ze szpitalnego okna.

Rok później Prokuratura Krajowa informowała, że nie ma dowodów na to, by Polka była ofiarą przemocy (w tym o podłożu seksualnym), wykluczono również, by padła ofiarą procederu handlu ludźmi. Wskazano, że bezpośrednią przyczyną zgonu Magdaleny Żuk były obrażenia odniesione przez nią na skutek upadku z dużej wysokości.

Śmierć Magdaleny Żuk. Trwa tłumaczenie dokumentów

Arabska Republiki Egiptu przesłała Polsce dokumenty dotyczące śmierci Magdaleny Żuk. Według tamtejszych śledczych w organizmie kobiety miały znajdować się substancje odurzające. Polska zwracała się jednak do Egiptu o uzupełnienie dokumentacji. Śledczy chcieli uzyskać m.in. wyniki badań laboratoryjnych, bo te ujmowano jedynie w zbiorczych raportach.

"W wyniku skierowanego wniosku o międzynarodową pomoc prawną, w ostatnim czasie uzyskano kolejne materiały z Arabskiej Republiki Egiptu. Aktualnie są one tłumaczone, po czym zostaną poddane analizie pod kątem ich kompletności w stosunku do skierowanego przez polską prokuraturę wniosku" - przekazał w czwartek portalowi Gazeta.pl prok. Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śmierć Magdaleny Żuk. Polscy śledczy skierują do Egiptu kolejny wniosek

Jak dodał prokurator, "następnie pełny materiał dowodowy zostanie przekazany biegłym, którzy wydadzą kompleksową opinię w tej sprawie".

"Postępowanie pozostaje w toku, a prokuratura podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby precyzyjnie ustalić okoliczności śmierci pokrzywdzonej" - zaznaczył Tomasz Czułowski.

