Benedykt XVI poczuł się źle kilka dni temu - jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia sekretarz papieża-seniora przekazał, że 95-latek podupadł na zdrowiu. W środę 28 grudnia papież Franciszek zaapelował do wiernych o modlitwę za papieża emeryta. Jeszcze tego samego dnia papież miał udać się do Benedykta XVI. Nieoficjalnie miał udzielić swojemu poprzednikowi ostatniego namaszczenia.

