Benedykt XVI nie żyje. Polacy uważnie śledzili jego wybór, pierwsza pielgrzymka - do Polski [ZDJĘCIA]

Joseph Ratzinger został papieżem po śmierci Jana Pawła II, który zmarł w 2005 roku. Niemiecki kardynał był jednym z najbliższych współpracowników Karola Wojtyły. 19 kwietnia na Placu Świętego Piotra w Watykanie nową głowę Kościoła katolickiego witały tłumy. - Wiwat, papież! - radośnie skandowali wierni, niektórzy uderzali w przyniesione na bębny, inni wymachiwali narodowym flagami. Niemcy padali sobie w ramiona.

Po wielkim papieżu Janie Pawle II panowie kardynałowie wybrali mnie - prostego, skromnego pracownika winnicy Pana

- tak brzmiały pierwsze słowa Benedykta XVI. - Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi posługiwać się i działać za pomocą niedoskonałych narzędzi i przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Zmartwychwstałego Pana, ufni w jego stałą pomoc idziemy przed siebie. Pan nam pomoże. I Maryja - Jego najświętsza Matka - stoi u naszego boku. Dziękuję - kontynuował papież.

Benedykt XVI FOT. ADAM KOZAK / Agencja Wyborcza.pl

Tego dnia transmisja z Rzymu wyświetlana była nawet na ścianie telewizorów w jednym z marketów w Warszawie. Wybór nowego papieża śledziły też miliony Polaków w swoich domach.

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

W maju 2006 roku Benedykt XVI odwiedził Polskę. Była to pierwsza pielgrzymka nowego papieża. Nazwał ją "wspomnieniem umiłowanego Jana Pawła II", a zwracając się do Polaków, powiedział po polsku: "Przygotowujemy się do bliskiego już spotkania w Polsce. Matce Najświętszej zawierzam tę podróż i za jej wstawiennictwem proszę Boga, aby w tych dniach ożywiał i umacniał naszą wiarę. Niech jego błogosławieństwo stale nas wspomaga".

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Wyborcza.pl

Benedykt XVI spotkał się wówczas z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, odprawił msze w Częstochowie i Łagiewnikach, a także uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą na krakowskich Błoniach. Na spotkanie z papieżem przyszły tłumy mieszkańców Polski.

Benedykt XVI fot. Adam Golec / Agencja Wyborcza.pl

Wiernym nie przeszkadzał deszcz czy konieczność spania na ziemi - byli zdeterminowani, aby spotkać się z Benedyktem XVI:

Benedykt XVI w Polsce Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Wyborcza.pl

Benedykt XVI ustępuje z urzędu

Po ośmiu posługi latach Benedykt XVI ustąpił z urzędu - stało się to 28 lutego 2013 o godzinie 20. Swoją decyzję motywował pogarszającym stanem zdrowia. Stwierdził wówczas, że Stolica Piotrowa potrzebuje pełnego sił człowieka, który przeprowadzi Kościół przez trudny czas. Papież-emeryt miał wtedy 86 lat.