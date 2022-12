Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec biskup Georg Bätzing wezwał do modlitwy za Benedykta XVI. Biuro Prasowe Watykanu poinformowało w środę przed południem, że stan zdrowia 95-letniego emerytowanego papieża się pogorszył, głównie z powodu zaawansowanego wieku.

Niemcy. Przewodniczący episkopatu modli się za Benedykta XVI

Jak czytamy, w środę (28 grudnia) rano podczas audiencji generalnej papież Franciszek wezwał wiernych do modlitwy w intencji chorego poprzednika. "Dr Georg Bätzing, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, wyraża swoją solidarność w następującej modlitwie, którą sam napisał" - czytamy na stronie episkopatu.

"Jezu, nasz Zbawicielu i Odkupicielu, którego narodziny świętujemy w tych dniach. Prosimy Cię za naszego Papieża emeryta Benedykta. Pomóż mu w chorobie i słabości. Pozwól mu doświadczyć Twojej pocieszającej bliskości. Noś go, wzmacniaj i pokazuj się mu jako światło w ciemnych godzinach, to daje nadzieję. Niech poczuje więź tak wielu ludzi, którzy teraz wstawiają się za nim w modlitwie. Zwróć się do niego w swojej dobroci i filantropii. A jak sam mówiłeś z wielką ufnością, więc i my módlmy się: Ojcze, bądź wola Twoja. Chwalimy Cię teraz i na wieki wieków. Amen" - napisał Bätzing.

Do modlitwy przyłączył się także katolicki biskup Osnabrück Franz-Josef Bode. - Znam go osobiście bardzo dobrze z czasów studenckich, kiedy był jeszcze profesorem, i dlatego zawsze łączyła nas szczególna relacja - mówił Bode, cytowany przez portal ndr.de.



Nieoficjalnie: Benedykt XVI cierpi na niewydolność nerek

Stan zdrowia Benedykta XVI gwałtownie się pogorszył

W środę papież Franciszek odwiedził Benedykta XVI, którego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Watykanu.

Dyrektor Biura Matteo Bruni w krótkiej nocie poinformował, że po zakończeniu audiencji ogólnej papież Franciszek udał się do dawnego klasztoru Mater Ecclesiae na terenie Watykanu, gdzie mieszka Benedykt XVI. W środę rano podczas spotkania z wiernymi Franciszek zwrócił się z prośbą o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora, który jest obecnie bardzo chory i potrzebuje pocieszenia i wsparcia. Dyrektor Bruni poinformował, że do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta doszło w ciągu ostatnich kilku godzin, głównie z powodu zaawansowanego wieku. Dodał, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą, a papież-emeryt znajduje się pod opieką lekarzy.

Benedykt XVI ma 95 lat. W 2013 roku ustąpił z urzędu, tłumacząc decyzję złym stanem zdrowia.

Pogorszenie stanu zdrowia Benedykta XVI. AP o tym, jak zostanie uhonorowany