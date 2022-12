Źródło, na które powołuje się portal National Catolitic Register, przekazało, że stan emerytowanego papieża Benedykta XVI pogorszył się w ciągu ostatnich kilku godzin z powodu niewydolności nerek. Informator dodał, że 95-latek miał około 1,5 miesiąca temu regulowany rozrusznik serca.

REKLAMA

Tych informacji nie potwierdza Watykan. Z kolei Corriere della Sera przekazuje, że Benedykt XVI nie mówi od miesięcy.

Zobacz wideo Martel do Dziwisza: Kardynale, nie rób tego dla siebie, zrób to dla Jana Pawła II

Pogorszył się stan zdrowia Benedykta XVI. Papież Franciszek prosi o modlitwę

- Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w milczeniu podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest ciężko chory, proszę Pana o pocieszenie i wsparcie w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej.

Jak przekazał dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni, do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI doszło w ciągu wcześniejszych kilku godzin, głównie z powodu zaawansowanego wieku. Dodał, że sytuacja jest pod kontrolą, a papież-emeryt znajduje się pod opieką lekarzy.

Po zakończeniu audiencji ogólnej Franciszek udał się do dawnego klasztoru Mater Ecclesiae na terenie Watykanu, gdzie mieszka emerytowany papież. Jak podają nieoficjalnie "Wydarzenia" Polsatu, wizyta Franciszka mogła mieć związek z udzieleniem ostatniego namaszczenia Benedyktowi XVI.

Hierarchowie kościelni wzywają do modlitwy za Benedykta XVI

Biskup Georg Baetzing, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, poprosił wiernych w Niemczech o modlitwę za Benedykta XVI. Na stronie internetowej Konferencji opublikowano modlitwę, w której prosi się Boga, by wspomagał papieża seniora, "w jego chorobie i słabości" oraz by odczuwał,"solidarność tak wielu ludzi, którzy teraz wstawiają się za nim w modlitwie".

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Także kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, w oświadczeniu wezwał Włochów do wznoszenia w swoich kościołach myśli i modlitw za Benedykta XVI. Do modlitwy za Benedykta XVI wezwał też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki.

"Bardzo proszę wszystkich wierzących w Polsce o modlitwę za papieża seniora Benedykta XVI. Niech Pan da mu siłę i moc w tym trudnym czasie cierpienia i choroby" - napisał arcybiskup Gądecki na Twitterze.

O modlitwę za papieża seniora apelują również między innymi: kardynał Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru, kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Joseph Zen, biskup emerytowany Hongkongu i kardynał Sean O'Malley, arcybiskup Bostonu. Za Benedykta XVI modlą się także uczestnicy 45 Europejskiego Spotkania Młodych w Rostocku.

Niemiecki biskup o Benedykcie XVI: Był słaby fizycznie, ale obecny umysłowo

Z kolei biskup Stefan Oster z Pasawy w Bawarii, rodzinnej diecezji Josepha Ratzingera, wspomniał, że podczas spotkania w listopadzie zeszłego roku Benedykt XVI był słaby fizycznie, ale obecny umysłowo.

"Jeśli teraz jest jeszcze słabszy, to łatwo sobie wyobrazić, że jest na ostatnim etapie swojej ziemskiej wędrówki" - mówił hierarcha. "Proszę wszystkich o modlitewne towarzyszenie mu, które może go wzmocnić i pocieszyć" - przekazał biskup.