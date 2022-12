Zełenski wygłosił orędzie przed Radą Najwyższą. "Nikt na Zachodzie nie boi się już Rosji"

- Nasze barwy narodowe są dziś międzynarodowym symbolem odwagi i niezłomności na całym świecie. W każdym kraju, na każdym kontynencie, kiedy ludzie widzą niebieski i żółty, wiedzą, że chodzi o wolność. O ludzi, którzy się nie poddali, którzy wytrwali, którzy zjednoczyli świat. I którzy zwyciężą - mówił w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- W ciągu 10 miesięcy tego roku pomogliśmy wszystkim. Pomogliśmy Zachodowi odnaleźć się na nowo, wrócić na arenę globalną i poczuć, jak bardzo dominuje. Nikt na Zachodzie nie boi się już Rosji i nigdy nie będzie - dodał polityk.

Jak zaznaczył, Ukraina pomogła też Europie poczuć się jak "jedna silna drużyna". - To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską. Okazało się, że to możliwe! - podkreślał.

- Po raz pierwszy w historii Unia Europejska pomaga w obronie przed agresją na tak wielką skalę. Po raz pierwszy wiele krajów UE zmieniło swoje ustawodawstwo oraz zasady polityczne i udziela zbrojnego wsparcia naszemu państwu - mówił Zełenski.

- Pomogliśmy Europie i większości świata poczuć, że bycie neutralnym jest obecnie, proszę wybaczyć, niemoralne - ocenił.

Zełenski: Czas na negocjacje ws. członkostwa w UE

Prezydent Ukrainy przekazał, że od wybuchu wojny wziął udział łącznie w ok. 850 międzynarodowych wydarzeniach. Polityk uczestniczył w nich zdalnie, wyjątkiem była grudniowa kilkugodzinna wizyta w Stanach Zjednoczonych.

- Jestem wdzięczny wszystkim przywódcom i narodom, którzy pomagają nam bronić naszej niepodległości, chronić prawo międzynarodowe - zaznaczył.

- Daliśmy wszystkim do zrozumienia, że żadna unia w Europie nie byłaby silna bez Ukrainy. I dlatego we wszystkich krajach Unii Europejskiej zdecydowana większość obywateli poparła Ukrainę i pomysł wejścia Ukrainy do UE i większość widzi nas w Sojuszu. Czas rozpocząć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej - mówił.

Ukraiński prezydent poinformował też, że do tej pory z rąk rosyjskich wyzwolono ponad 1,8 tys. miast i wsi w Ukrainie. Przekazał, że na obronę w tym roku wydano ponad 1,2 bln hrywien (równowartość ok. 144 mld zł).

