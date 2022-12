Franciszek odwiedził Benedykta XVI. Media donoszą o możliwym celu wizyty

- Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w milczeniu podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest ciężko chory, proszę Pana o pocieszenie i wsparcie w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej.

Jak przekazał dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni, do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI doszło w ciągu wcześniejszych kilku godzin, głównie z powodu zaawansowanego wieku. Dodał, że sytuacja jest pod kontrolą, a papież-emeryt znajduje się pod opieką lekarzy.

Po zakończeniu audiencji ogólnej Franciszek udał się do dawnego klasztoru Mater Ecclesiae na terenie Watykanu, gdzie mieszka emerytowany papież. Jak podają nieoficjalnie "Wydarzenia" Polsatu, wizyta Franciszka mogła mieć związek z udzieleniem ostatniego namaszczenia Benedyktowi XVI.

Benedykt XVI ma 95 lat. W 2013 roku ustąpił z urzędu, tłumacząc decyzję złym stanem zdrowia.

Czym jest namaszczanie chorych?

Jak wyjaśniał ks. Wiesław Wenz w tekście opublikowanym przed kilkoma laty przez Archidiecezję Wrocławską, namaszczanie chorych to powierzenie Chrystusowi chorych, aby ich "podtrzymał i zbawił". Sakrament odbywa się poprzez namaszczenie chorego olejem i odmówienie modlitwy.

"Udzielenie i przyjęcie tego sakramentu nie należy odkładać na ostatnie chwile życia ziemskiego. Dlatego kto został dotknięty nawet nagle poważną i niebezpieczną chorobą oraz znalazł się w niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub w okresie starości powinien skorzystać z łaski tego sakramentu i jemu towarzyszących" - wskazywał duchowny.