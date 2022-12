Koronawirus w Chinach. Szpitale pękają w szwach. Trudna sytuacja w zakładach pogrzebowych

Chińskie władze poinformowały we wtorek o trzech zgonach osób zakażonych koronawirusem, a w poniedziałek - o jednym. Jak podaje Agencja Reutera, wieści płynące z zakładów pogrzebowych mogą wskazywać jednak na to, że oficjalne dane nie są do końca zgodne z rzeczywistością.

REKLAMA

Pracownik jednego z największych zakładów pogrzebowych w Chengdu w prowincji Syczuan przekazał, że dziennie zakład zajmuje się ok. 200 ciałami. Wcześniej było to ok. 30-50. - Wielu zmarło z powodu COVID-19 - poinformował w rozmowie z Agencją Reutera.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Podobna sytuacja panuje w innym zakładzie w mieście. - Ostatnio było wiele zgonów z powodu COVID-19. Wszystkie miejsca na kremację są w pełni zarezerwowane. Nie można dostać terminu przed Nowym Rokiem - mówiła osoba pracująca w obiekcie.

Koronawirus w Chinach. Krematorium w Pekinie pracuje dniem i nocą

Jednocześnie szpitale odnotowują wzrost pacjentów zakażonych koronawirusem. Agencja Reutera informuje o sporych kolejkach na izbie przyjęć jednej z placówek w Chengdu oraz licznych pacjentach z problemami z oddychaniem przywożonych karetkami.

Zobacz wideo Jaka będzie przyszłość paktu senackiego?

Koronawirus w Chinach. Władze rozluźniły restrykcje

Chiny w tym miesiącu złagodziły obowiązującą od trzech lat restrykcyjną politykę "zero Covid". Nastąpiło to w krótkim czasie po antyrządowych protestach. Przykładowo, osoby, które bezobjawowo przechodzą zakażenie i mają łagodne objawy, kwarantannę odbywają już w domu, a nie w rządowych ośrodkach kwarantanny.

Koronawirus w Chinach. Raporty o 248 milionach zarażonych

Zmniejszone zostały także częstotliwość i zakres testów PCR - obowiązkowe masowe testy są ograniczane do szpitali, domów opieki społecznej, szkół, a także obszarów wysokiego ryzyka, czyli takich, gdzie odnotowano zakażenia.

Od 8 stycznia Chiny znoszą też obowiązek kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy. Osoby przyjeżdżające do tego kraju będą musiały okazywać jedynie negatywny test PCR.

W związku ze spadkiem liczby przeprowadzanych testów spadają też dane dotyczące liczby zakażeń - przykładowo, 22 grudnia było to ok. 3 tys. nowych przypadków. Dla porównania, pod koniec listopada było to nawet blisko 40 tys.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>