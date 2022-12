Alaksandr Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem? Nowe wideo, z trudem wszedł po schodach

Białoruski portal informacyjny NEXTA (jedno z niewielu niezależnych mediów w Białorusi) we wtorek 27 grudnia udostępnił w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim Alaksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Dyktatorzy Białorusi i Rosji spotkali się w Petersburgu, gdzie odbywało się nieformalne spotkanie szefów państw należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (należy do niej większość byłych republik Związku Radzieckiego).

Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem? Białoruskie media o problemach z nogą

Białoruski niezależny kanał NEXTA na wideo z dyktatorami dopatrzył się problemów z nogą Łukaszenki. Jak widzimy na nagraniu, razem z Władimirem Putinem wchodzi on po schodach i nieco utyka na jedną nogę. Jak pisze NEXTA, "dyktator miał spore problemy z wejściem po schodach". "Noga Łukaszenki nie ma się dobrze" - skomentowano.

Odwołanie wizyty Putina w obwodzie pskowskim. Oficjalny powód: Zła pogoda

Łukaszenka już wcześniej miał problemy ze schodami

Pod koniec listopada Alaksandr Łukaszenka wybrał się do Erywaniu, gdzie spotkał się z przywódcami państw posowieckich. W sieci pojawiło się wówczas wideo, na którym pokazano dyktatora, gdy schodził ze schodów dostawionych do samolotu. Powoli pokonywał schodek po schodku, dostawiając drugą nogę i podtrzymując się balustrady.

Nie tylko Putin ma problemy ze zdrowiem? Wyciekło nagranie z Łukaszenką

"Łukaszenka z trudem porusza się po schodach. Ma problemy z nogami i według niektórych doniesień cukrzycę" - komentował analityk polityczny i bloger Dmitrij Bołkuniec. Co ciekawe, fragment ten nie został zamieszczony w filmie z wizyty na stronie internetowej białoruskiego prezydenta.