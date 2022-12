Nagłe odwołanie wizyty Władimira Putina w obwodzie pskowskim. Oficjalny powód: Zła pogoda

- (Władimir Putin - red.) Miał polecieć do obwodu pskowskiego dzisiaj wieczorem. To miała być podróż biznesowa, ale ostatecznie, w związku z warunkami pogodowymi, to nie jest możliwe - przekazał na konferencji prasowej Dmitrij Pieskow (cytat za TASS).

Władimir Putin nie pojawi się na otwarciu fabryki

Władimir Putin w czwartek miał pojawić się na otwarciu fabryki Titan-Polymer w obwodzie pskowskim. Jak przekazał Pieskow, prezydent Federacji Rosyjskiej weźmie udział w uroczystości zdalnie. - Weźmie udział w wideokonferencji, podczas której zainauguruje otwarcie fabryki - powiedział kremlowski rzecznik.

Niektóre media w Rosji zwracają uwagę, że to druga wizyta Władimira Putina, która została odwołana w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu nieoficjalnie donoszono o spodziewanym przylocie Putina do fabryki czołgów Uralvagonzawod w Niżnym Tagile na Uralu. Kreml oficjalnie nie informował o wizycie, ale media zwracały uwagę na trwające od wielu dni przygotowania. W Jaketynburgu miał się pojawić konwój prezydenckich samochodów. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące przemieszczania się mieszkańców.

