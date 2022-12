Ukraina. Morze wyrzuciło rosyjską minę. Eksplozję uchwyciły kamery [WIDEO]

Rosyjska mina dryfowała w Morzu Czarnym w pobliżu ukraińskiej miejscowości Kobłewe, na granicy obwodów mikołajowskiego i odeskiego. Następnie uderzyła w brzeg i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Zdarzenie uchwyciła kamera monitoringu.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kowal o wydatkach na polską armię: Więcej, ale więcej wydać na zbrojenia, to wydać mądrzej

Ukraina. Policja apeluje o zachowanie ostrożności

Nagranie z kamer monitoringu udostępnił we wtorek (27 grudnia) na Facebooku szef policji w obwodzie mikołajowskim Siergiej Szajchet. W swoim wpisie zaapelował do mieszkańców, by zachowali ostrożność i nie zbliżali się do dryfujących u wybrzeży obiektów.

W czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych dopuszczalne jest stawianie stałych ładunków wybuchowych na własnych wodach w celu ochrony przed atakami od strony morza. Jednak zasady określone w konwencji haskiej jasno zabraniają pozostawiania ich dryfujących bez celu na wodach międzynarodowych.

Miny morskie używane w wojnie rozpętanej przez Kreml stanowią duży problem - dryfują setki kilometrów. Przypomnijmy, Ukraina i Rosja dzielą wybrzeże Morza Czarnego z Gruzją oraz członkami NATO - Rumunią, Bułgarią i Turcją, która kontroluje cieśniny łączące je z Morzem Śródziemnym.

Rosja. Bzdury w telewizji. "Bombardujemy, ale bez przyjemności" [WIDEO]

Wojna. Alarm przeciwlotniczy na dużą skalę

Na terytorium Ukrainy w środę (28 grudnia) został ogłoszony alarm przeciwlotniczy na dużą skalę. Jak podaje agencja Unian, powołując się na sztab generalny ukraińskiej armii, ma to związek ze startem rosyjskich samolotów z lotnisk wojskowych na terytorium Białorusi m.in. A-50 z lotniska w Maczuliszczach oraz myśliwca z portu w Baranowiczach.

Więcej na ten temat w artykule:

Wojna w Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w całym kraju