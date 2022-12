Białoruś. Sąd nad Andrzejem Poczobutem. Wyznaczono datę rozprawy. "Pokazowy proces polityczny"

Andrzej Poczobut jest współpracownikiem "Gazety Wyborczej" i członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. W marcu ubiegłego roku został aresztowany wraz z innymi działaczami Związku Polaków.

Aresztu trafiła także przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska z ZPB, a także Anna Paniszewa, działaczka mniejszości z Brześcia.

Jak przypomina Bielsat, Borys została w marcu wypuszczona z aresztu, lecz wciąż ciążą na niej zarzuty karne, a jej status nie jest jasny. Według mediów niezależnych może być objęta aresztem domowym. Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa zdołały w ubiegłym roku opuścić Białoruś dzięki staraniom polskich władz. Nie mają jednak możliwości powrotu do kraju, którego są obywatelkami.

Sąd nad Andrzejem Poczobutem. Wyznaczono datę rozprawy

Sąd w sprawie Andrzeja Poczobuta miał odbyć się w listopadzie, ale został odłożony. Za kratami znacznie pogorszył się stan jego zdrowia.

Niemniej jednak Andrzej Poczobut odmówił zwrócenia się do reżimu Aleksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, bo oznaczałoby to przyznanie się do nieistniejącej "winy". Reżimowe służby zarzucają mu rozpalanie waśni na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi mu za to nawet 12 lat więzienia.

KGB wpisał go w październiku na listę osób "uprawiających działalność terrorystyczną".

Zdaniem Borysa Hareckiego ze zlikwidowanego przez władze Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy prognozy dotyczące sądu nad dziennikarzem nie są optymistyczne. Według niego proces Poczobuta będzie "pokazowym procesem politycznym". - Prawdopodobnie dostanie duży wyrok - ocenia.

- Andrzej zna ten system, wie, doskonale wie, jakie konsekwencje go czekają. Był już w więzieniu w przeszłości, teraz od prawie dwóch lat jest w areszcie. Mimo to nie dał się złamać, a trzeba pamiętać, że całym sensem działania tego systemu jest właśnie złamanie człowieka - zaznacza Harecki.