Ukraińskie media, w tym m.in. portal Ukrainska Pravda, zwróciły uwagę na ostatnią wypowiedź prezenterki telewizyjnej Margarity Simonjan, odznaczonej przez Władimira Putina czołowej propagandystki. Na antenie rosyjskiej telewizji Simonjan została zapytana o to, co chciałaby przekazać Ukraińcom.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rosyjska propagandystka do Ukraińców: Nie znam ani jednej osoby, która cieszyłaby się z tego, co się teraz dzieje

Początkowo dziennikarka była zaskoczona pytaniem. Po chwili jednak stwierdziła, że chce przekazać obywatelom Ukrainy, że zostali "oszukani", a Rosja co prawda bombarduje ich kraj, ale robi to "bez przyjemności".

- Chcę, żeby ludzie na Ukrainie wiedzieli, że nie znam ani jednej osoby, która cieszyłaby się z tego, co się teraz dzieje - powiedziała Simonjan. Dalej zapewniała, że z wojny w Ukrainie nie cieszy się ani szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, ani prezydent Władimir Putin - który de facto sam tę wojnę rozpętał.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ławrow bredzi: Waszyngton grozi dekapitacją prezydentowi Rosji

UNIAN przypomina, że Margarita Simonjan otwarcie popiera agresję Rosji, a nawet wzywała do ataków na Kijów. W ostatnim miesiącu wyraźnie zmieniła retorykę. Ostrzegła między innymi, że Rosjanie powinni obawiać się przegranej wojny, bo po porażce odpowiedzą przez Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Dalej mówiła, że o Krym "będzie toczyć się III wojna światowa". Mimo braku postępów Simonjan jest przekonana, że Rosja "z sukcesem zmniejszy Ukrainę".

Wojna w Ukrainie trwa od 10 miesięcy. W tym czasie Rosjanie zniszczyli ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej w kraju - gazociągów, elektrowni czy mostów. Najeźdźcy bombardują też obiekty mieszkalne, doprowadzając do śmierci cywilów. Od początku wojny w Ukrainie zmarło co najmniej 450 dzieci. Rosjanie popełnili też co najmniej 48 tysięcy zbrodni wojennych - gwałtów, torturowania, zabójstw.