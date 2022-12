Niemiecki duchowny o stanie zdrowia Benedykta XVI: Sytuacja jest z pewnością bardzo poważna

- Kiedy Ojciec Święty Franciszek mówi nam, że powinniśmy łączyć się w modlitwie, czynimy to dzisiaj szczególnie z młodymi chrześcijanami - powiedział w kontekście stanu zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI arcybiskup Monachium i Freising Reinhard Marx. Wieloletni towarzysz Benedykta Wolfgang Beinert mówił z kolei, że sytuacja jest z pewnością bardzo poważna, ale "dla mężczyzny zbliżającego się do 100 lat nie jest to zaskakujące".

3 Fot. Andrew Medichini / AP Photo