Benedykt XVI nie żyje. Był członkiem Hitlerjugend i pierwszym od 1415 roku papieżem-emerytem

Papież-emeryt Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat. W artykule przedstawiamy sylwetkę Josepha Ratzingera.

Joseph Ratzinger urodził się w religijnej rodzinie. Jego ojciec sprzeciwiał się nazizmowi

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku, w Wielką Sobotę, w Markt am Inn w Bawarii w Niemczech. Był trzecim dzieckiem żandarma i kucharki. Miał siostrę Marię, która nigdy nie wyszła za mąż i zmarła w 1991 roku oraz brata Georga, który zmarł w 2020 roku i również był duchownym. Rodzina była bardzo religijna, a głowa rodziny, Joseph, uczęszczał w niedzielę aż na trzy nabożeństwa. W 1929 roku rodzina przeniosła się do Tittmoning, skąd Ratzinger zachował najmilsze wspomnienia - tak przynajmniej wynika z jego biografii.

Ojciec Joseph, który krytykował nazistów, musiał przeprowadzić się wraz z rodziną ponownie w 1932 roku. Do 1937 roku, czyli osiągnięcia wieku emerytalnego, mężczyzna służył w niemieckiej policji państwowej oraz policji landowej w Bawarii. "International Herald Tribune" pisał, że Joseph Senior był antynazistą, a jego postawa skutkowała częstymi przenosinami i degradacją. Z kolei młody Joseph Ratzinger już w wieku 15 lat zapowiadał, że zostanie biskupem. Wówczas jego kuzynka, Erika Kropp, pytała go, "czemu nie od razu papieżem?".

Jako 14-latek wstąpił do Hitlerjugend. Widział Żydów kierowanych do obozów zagłady

Zafascynowany religią Joseph postanowił iść w ślady brata i w 1939 roku wstąpił do niższego seminarium w Traunstein. W 1941 roku, w wieku 14 lat, został członkiem Hitlerjugend - co w 1939 roku stało się obowiązkowe dla wszystkich Niemców w wieku 10-18 lat. Joseph miał jednak odmawiać udziału w spotkaniach organizacji - co wykluczało go ze starań o dofinansowanie na naukę. Mimo tego nazistowskiemu nauczycielowi matematyki udało się zdobyć dla niego stypendium.

W 1942 roku III Rzesza zaatakowała ZSRR. Wówczas seminarium zostało przekształcone w szpital wojskowy, a studentów odesłano do domu. Starszy brat Josepha, Georg, został wzięty do wojska. Joseph natomiast wrócił do nauki w gimnazjum. W 1943 roku, w wieku 16 lat, musiał rozpocząć obowiązkowe przygotowanie wojskowe. Został powołany do programu obrony przeciwlotniczej (Luftwaffenhelfer) i razem z kolegami miał chronić fabryki silników lotniczych BMW, a następnie przydzielono ich do ochrony bazy myśliwców. W 1944 roku Ratzinger został powołany do Służby Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst) i wysłany do pracy na przejściu granicznym z Austrią. Następnie wysłano go do przygotowywania umocnień przeciwpancernych - na miejscu był świadkiem transportowania Żydów do obozów zagłady. Ze służby został zwolniony 20 listopada 1944 roku.

Na trzy tygodnie wrócił do domu, jednak wkrótce otrzymał wezwanie do stawienia się w koszarach Wehrmachtu. Joseph Ratzinger zdezerterował na tygodnie lub dni przed poddaniem się Niemiec - wówczas była to powszechna praktyka wśród żołnierzy, którzy uciekali, choć za dezercja groziła kara śmierci, często zasądzana bez procesu. - Kiedy wychodziłem z przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, dwóch żołnierzy stało na posterunku. Przez chwilę sytuacja była dla mnie niezmiernie krytyczna. Dzięki Bogu, że oni także mieli dosyć wojny i nie chcieli stać się mordercami - opowiadał po latach.

Gdy do rodzinnej wsi Ratzingera przybyli Amerykanie, Joseph został rozpoznany jako niemiecki żołnierz. Musiał założyć mundur i dołączyć do grupy jeńców wojennych. Został internowany do obozu jenieckiego niedaleko Ulm, ale wypuszczono go niebawem - w czerwcu 1945 roku. Jego brat Georg został w tym samym czasie wypuszczony z obozu jenieckiego we Włoszech.

Joseph Ratzinger stał się "wybitnym teologiem". W 2005 roku został papieżem

W 1945 roku Joseph i Georg wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Freising (daw. Fryzynga). Przyszły papież studiował filozofię i teologię na Wyższym Instytucie Teologicznym we Freising oraz na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W czerwcu 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, a dwa lata później otrzymał stopień doktora. W 1957 roku uzyskał habilitację i rozpoczął pracę jako wykładowca w Monachium, Freising, Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie. Praca naukowa sprawiła, że Joseph Ratzinger zaczął być określany mianem "wybitnego teologa".

W 1977 roku papież Paweł VI postawił Josepha Ratzingera na czele arcybiskupstwa Monachium i Freising. Zaledwie trzy miesiące później został kardynałem. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary, do której kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. W 1992 roku wydał kontrowersyjny obecnie dokument, w którym stwierdził, iż "dyskryminacja ze względu na orientację seksualną nie jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne". Orzekał przy tym, że gdy chodzi np. o adopcję dziecka, zatrudnianie nauczycieli, trenerów sportowych i służbę wojskową wykluczanie osób LGBT+ "nie jest przejawem niesprawiedliwiej dyskryminacji". W dokumencie pada też stwierdzenie o tym, że "osobom chorym fizycznie lub umysłowo" można ograniczyć możliwość korzystania z pewnych praw, "by chronić dobro wspólne".

W 2002 roku Ratzinger został dziekanem Kolegium Kardynalskiego - na tej podstawie to właśnie on 8 kwietnia 2005 roku rozpoczął mszę żałobną Jana Pawła II, a także wygłosił homilię.

19 kwietnia 2005 toku, w drugim dniu konklawe i po czterech głosowaniach, został wybrany na 265. biskupa Rzymu. Kardynał Joseph Ratzinger przyjął wówczas imię Benedykta XVI. - Podczas konklawe modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraźnie mnie nie posłuchał - mówił po latach. Benedykt XVI "bronił" nauczania Kościoła, zwłaszcza w kwestii poczęć, dialogu międzyreligijnego, prawnych regulacji związków partnerskich czy homoseksualności.

11 lutego 2013 roku Benedykt XVI ogłosił, że z dniem 28 lutego rezygnuje ze swojej funkcji. Wówczas, jako papież-senior, zamieszkał w klasztorze na terenie Watykanu. Tym samym stał się pierwszym papieżem-emerytem od 1415 roku i czasów Grzegorza XII. Jego następcą został wybrany 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. Papież spotkał się z papieżem seniorem 23 marca.

Po abdykacji papież-emeryt rzadko pojawiał się publicznie. Pod koniec października 2022 roku w mediach pojawiło się najnowsze zdjęcie Benedykta XVI, na którym duchowny był wyraźne zmęczony i chudszy. 95-letni Ratzinger od dłuższego czasu miał problemy zdrowotne - cierpiał na neuralgię nerwu trójdzielnego, miał wysokie ciśnienie i miał wszczepiony rozrusznik serca. W 2018 roku jego starszy brat Georg udzielił wywiadu, w którym oświadczył, że były papież "cierpi na postępujący paraliż". Watykan zaprzeczył tym doniesieniom. Zauważono, że Ratzinger jest już w podeszłym wieku i - jak sam stwierdził - "czuje ciężar lat".

W polskich mediach często powtarzano informację, jakoby papież cierpiał na "chorobę Charcota" - tym mianem określa się wiele chorób, które opisał Jean-Martin Charcot, jeden z pionierów neurologii. Nie ma jednak żadnego wiarygodnego źródła, które potwierdzałyby tę teorię.

"Pożegnanie z Benedyktem XVI było bardzo wzruszające i nigdy nie zapomnę ostatniej rzeczy, którą mi powiedział, gdy go pocałowałam na pożegnanie! 'Jestem człowiekiem u schyłku życia, który może powiedzieć za św. Pawłem: Zachowałem wiarę!'" - napisał ks. Agbaw-Ebai, który spotkał się z papieżem seniorem w październiku 2022 roku.