Papież Franciszek poprosił wiernych o "specjalną modlitwę" za papieża emeryta Benedykta XVI. Głowa Kościoła Katolickiego przekazała, że jego poprzednik jest "ciężko chory". - Prośmy Pana, aby go pocieszał i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca - mówił papież.

3 Fot. Gregorio Borgia / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl