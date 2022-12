ISW: Walki pod Bachmutem zbliżają się do kulminacyjnego momentu. Rosjanie są wyczerpani

Z porannego raportu Sztabu Generalnego Ukrainy wynika, że w ciągu doby Rosjanie atakowali ukraińskie pozycje w Donbasie. Zacięte walki toczyły się między innymi w rejonie Bachmutu, Pobiedy, Marjinki, Awdijwki w obwodzie donieckim, a także w okolicach Czerwonopopiwki i Płoszczanki w obwodzie Ługańskim.

Sztab Generalny Ukrainy podał, że Rosjanie 34 razy atakowali obiekty cywilne w okolicach Chersonia. Ostrzelany został także szpital położniczy. Natomiast ukraińska armia zbombardowała rosyjski ośrodek dowodzenia i siedem punktów, w których zlokalizowane były magazyny broni i paliwa oraz zaparkowane wozy bojowe.

Eksperci z ISW opublikowali najnowszą analizę, w której wiele uwagi poświęcają sytuacji wokół Bachmutu. Jak pisze amerykański think tank, rosyjskie straty bojowe zmuszają rosyjskie wojsko w tym rejonie do działania w mniejszych grupach, liczących od dziesięciu do piętnastu żołnierzy.

Powtórka z kapitulacji w Chersoniu?

ISW zwraca uwagę, że wykorzystywanie przez rosyjskich dowódców tak małych grup szturmowych odbywało się wcześniej w sierpniu w okolicy Chersonia. Wówczas wskazywało to na to, że rosyjskie możliwości ofensywne w obwodzie chersońskim uległy wyczerpaniu.

Zdaniem think tanku świadczy to o tym, że jednostki najeźdźcy są wyczerpane i zbliżają się do kulminacyjnego momentu walk.

Analitycy uważają, że pod Bachmutem tempo działań sił rosyjskich będzie prawdopodobnie maleć, o ile w ogóle zdołają oni kontynuować tam natarcie.

Przypomnijmy, że wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia. Trwają tam obecnie najcięższe i najbardziej krwawe działania zbrojne w Ukrainie. Kijów uważa, że w pobliżu Bachmutu, zrujnowanego w wyniku ostrzałów wroga, mogło w listopadzie walczyć nawet do dwóch tysięcy więźniów zmobilizowanych na wojnę w rosyjskich zakładach karnych.

Z najnowszych doniesień strony ukraińskiej wynika, że agresorzy nie kontrolują tam obecnie ani jednej dzielnicy mieszkaniowej.