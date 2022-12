Rosjanie ostrzelali szpital położniczy w Chersoniu. W tym samym czasie rodziło się dziecko

Rosjanie przeprowadzili we wtorek atak na szpital położniczy w Chersoniu. Chwilę przed ostrzałem lekarze zakończyli zabieg cesarskiego cięcia u jednej z pacjentek. Współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko nazwał on "cudem" to, że ostrzał nie spowodował ofiar.

