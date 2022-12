Alexandra Eckersley urodziła dziecko i zostawiła je w namiocie w lesie. Niemowlę przez godzinę zostało same bez opieki w mroźną noc - było wtedy ok. - 8 st. Celsjusza. Na szczęście służbom udało się je odnaleźć i przewieźć do szpitala. Kobieta trafiła do aresztu i usłyszała zarzuty.

