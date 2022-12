Zima to naturalne "zamrożenie" konfliktu zbrojnego i oczekiwanie na wiosnę. Te miesiące Władimir Putin wykorzystuje do zbierania sił na nową rosyjską ofensywę na wiosnę - to zdanie Michaela Clarke'a, zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych w Exeter. Jego opinię przytacza BBC.

Analityk nie ma wątpliwości, że to właśnie w 2023 roku kluczowa dla rozwoju wojny będzie wiosenna ofensywy Rosji i jej efekt. "Putin przyznał, że około 50 tys. nowo zmobilizowanych żołnierzy jest już na froncie; Pozostałe 250 000 z tych, którzy właśnie zostali zmobilizowani, trenuje na przyszły rok" - podaje brytyjska stacja. Analityk dodaje, że obie strony konfliktu potrzebują teraz przerwy, ale Ukraińcy są lepiej przygotowani i zmotywowani do nowego uderzenia i będą chcieli utrzymać presję, zwłaszcza w Donbasie.

Zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych zastrzega jednak, że ukraińska ofensywa może zatrzymać się na południowym zachodzie po odzyskaniu Chersonia. Przeprawa na wschodnią stronę Dniepru w celu wywarcia presji na wrażliwe rosyjskie połączenia drogowe i kolejowe z Krymem może być zbyt wymagająca.

Putin dał jasno do zrozumienia, że nie przestanie. A Ukraina dała jasno do zrozumienia, że wciąż walczy o życie

- tak skomentował ewentualne możliwości rozejmu.

"Poważny błąd w obliczeniach"

Wojna w Ukrainie nie zakończy się w 2023 - to zdanie Barbary Zanchetty z Wydziału Studiów Wojennych, King's College London. Specjalistka nie ukrywa, że "perspektywy negocjacji są ponure". Podkreśla, że gdyby miało dojść do porozumienia pokojowego, jedna ze stron musi całkowicie zmienić swoje żądania.

Brytyjska naukowczyni podkreśla, że Władimir Putin oczekiwał biernej akceptacji działań ze strony Ukrainy. "Ten poważny błąd w obliczeniach doprowadził do przedłużającego się konfliktu, którego końca pozornie nie widać" - zastrzegła. Zanchetta przypomniała inne wojny, w których błąd w obliczeniach był kluczowym elementem. To Wietnam dla Stanów Zjednoczonych lub Afganistan dla Związku Radzieckiego.

Wewnętrzne warunki polityczne zmieniły się w kraju, który się przeliczył, czyniąc wyjście "honorowe" jedyną realną opcją

- ocenia.

"Ukraina odzyska ziemię do 2023 roku"

Bardziej optymistyczne dla Kijowa prognozy podają Andrei Piontkovski, naukowiec i analityk z Waszyngtonu oraz gen. Ben Hodges, były dowódca sił USA w Europie. Pierwszy z rozmówców BBC podkreśla, że "Ukraina wygra, przywracając całkowicie swoją integralność terytorialną najpóźniej do wiosny 2023 roku. Zdecyduję o tym motywacja, determinacja i odwaga ukraińskiego wojska i narodu ukraińskiego jako całości, co jest bezprecedensowe we współczesnej historii wojny" - podkreśla Piontkovski.

Dodaje, że "istotnym czynnikiem jest również świadomość Zachodu w potrzebie ukształtowania nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego".

Rok 2023 jak moment zwycięstwa Ukrainy nad Rosja wskazała również gen. Ben Hodges, który uważa, że "w styczniu Ukraina może być w stanie rozpocząć ostatnią fazę kampanii, jaką jest wyzwolenie Krymu".

Wycofanie się Rosjan z Chersonia częściowo doprowadziło mnie do wniosku, że możliwe będzie rozpoczęcie rozmów pokojowych. Był to psychologiczny impuls dla narodu ukraińskiego, po drugie - głęboka kompromitacja dla Kremla, a po trzecie - przekazanie siłom ukraińskim kluczowej przewagi operacyjnej

- wyliczał amerykański dowódca.

Izraelski analityk wojskowy David Gendelman zwraca uwagę na to, że zaledwie połowa ze zmobilizowanych 300 tys. rosyjskich żołnierzy jest już w strefie walki. Reszta, wraz z siłami uwolnionymi po wycofaniu się Chersoniu, daje Rosjanom możliwość rozpoczęcia ofensywy. Ostrożnie prognozuje, że Rosja nadal będzie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną i prowadzić wojnę na wyczerpanie.

"Najważniejsze pytanie brzmi, ile sił ukraińskich jest w tym momencie wolnych i dostępnych do ofensywy i jaki harmonogram ma na biurku generał Załużny" - zastrzega Gendelman.

Ukraina: Rosjanie tracą setki żołnierzy w rejonie Bachmutu

Rosyjska armia traci setki żołnierzy w okolicach Bachmutu. Rosjanie umacniają tam swoje pozycje i nie zważając na straty, próbują przejąć kontrolę nad całym regionem.

Według szefa ukraińskiej administracji obwodu ługańskiego Serhija Hajdaja, wokół miasta trwają ciężkie walki. - Ich tam zginęły setki albo i tysiące, ale nie zważając na to, wciąż dowożą nowych, bo zdają sobie sprawę, że jeśli stracą ten rejon, to ich linia obrony posypie się. Ważny jest każdy metr, więc oni ostrzeliwują nasze pozycje, używają artylerii dużego kalibru - podkreślił Serhij Hajdaj w rozmowie z ukraińską telewizją. Urzędnik lojalny wobec władz w Kijowie dodał, że w ciągu miesiąca rosyjskie wojska pobudowały umocnienia i ściągają w ten region rezerwy żołnierzy i sprzętu.

