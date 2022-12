Do zdarzenia doszło w 2019 roku Stanach Zjednoczonych. Z ustaleń śledczych wynika, że 32-letnia Lauren Thompson z Teksasu utknęła samochodem w błocie na poboczu drogi w Rock Hill w hrabstwie Panola. Mężczyzna, który jej towarzyszył w podróży, zadeklarował, że pójdzie do domu i przyjedzie swoim samochodem, by wyciągnąć auto. Tak też zrobił.

REKLAMA

Z kolei kobieta wysiadła z pojazdu i z nieokreślonych przyczyn zaczęła uciekać przez las. Zadzwoniła także pod numer alarmowy. Rozmowa urwała się po 21 minutach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Płock. 20-letni kurier porwany i zamordowany w lesie. "Był wożony w bagażniku przez kilka godzin"

USA. Po trzech latach znaleziono szczątki

- 10 stycznia 2019 r., o godzinie 14:24 po południu nasz operator 911 odebrał telefon od kobiety, która zgłosiła, że znajduje się na zalesionym terenie i była przekonana, że ktoś ją ściga - relacjonował Kevin Lake, szeryf hrabstwa Panola w Teksasie. - W tle było słychać hałas i było jasne, że ona biegnie - dodał. Służby zaczęły poszukiwania Lauren Thompson, ale ślad po niej zaginął.

W lipcu 2022 r. w lesie, przez który uciekała kobieta, zostały znalezione szczątki - poinformowało wówczas biuro szeryfa hrabstwa Panola. Po miesiącach intensywnych badań okazało się, że to Lauren Thompson. Udało się je zidentyfikować na podstawie dokumentacji dentystycznej.

Śledztwo zostało wznowione. Szeryf Kevin Lake zapewnił, że jego biuro "będzie sumiennie przyglądać się wszystkim tropom", aby wyjaśnić, co stało się 10 stycznia 2019 r. - podaje NBC News.

Lauren Thompson miała troje dzieci.

USA. Skradziono samochód z 5-miesięcznymi bliźniakami. Szczęśliwy finał

Towarzysz Lauren zmarł na raka

W 2019 roku policja skontaktowała się z osobami, z którymi Lauren spędziła ostatnie godziny. Funkcjonariusze przesłuchali m.in. Ricky'ego Briggsa. Przypomnijmy, to właśnie on towarzyszył kobiecie w podróży. Kiedy utknęli, poszedł do domu i przyjechał swoim samochodem, aby wyciągnąć pojazd z ziemi. Gdy wrócił na miejsce, nikogo tam już nie było. Niedługo potem zmarł na raka.

Morderstwo 26-latki w Merseyside. Policja aresztowała dwie osoby