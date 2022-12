Izrael. Lekarz mógłby odmówić leczenia osób LGBT+? Netanjahu komentuje słowa ministerki

25 grudnia w wywiadzie radiowym nowa ministerka misji krajowych Izraela Orit Strook z Religijnej Partii Syjonistycznej uznała, że lekarz może odmówić opieki pacjentowi, jeśli narusza to jego przekonania religijne. Słowa Strook spotkały się z dużą krytyką.

REKLAMA

Zobacz wideo Biden zasnął czy tylko spuścił wzrok? Niezręczny moment na spotkaniu z premierem Izraela

Premier Izraelna Netanjahu komentuje słowa o odmowie leczenia pacjentów ze względu na przekonania religijene

Jak podaje "The Guardian", premier Benjamin Netanjahu uznał je za "nie do przyjęcia", zaprzeczając, że jego nowy rząd mógłby stać się zagrożeniem dla osób LGBTQ+. "Ale [jego - red.] krytycy twierdzą, że jest zbyt słaby, aby kontrolować swoich ultranacjonalistycznych i ultraortodoksyjnych partnerów koalicyjnych, popychając Izrael do coraz większego przyjmowania tego, co uważają za ustanowione przez Boga dziedzictwo religijne" - podkreśla brytyjski dziennik.

Izrael. Armia przyznała się do zabicia 16-letniej Palestynki

Izrael. Prezydent reaguje na słowa Orit Strook

Do sprawy odniósł się także prezydent Izrael Isaac Herzog. "Sytuacja, w której obywatele Izraela czują się zagrożeni ze względu na swoją tożsamość lub wiarę, podważa podstawowe wartości demokratyczne i moralne państwa Izrael. Rasistowskie wypowiedzi słyszane w ostatnich dniach przeciwko społeczności LGBT i ogólnie przeciwko różnym sektorom społeczeństwa bardzo mnie niepokoją" - napisał na Twitterze.

"Potępiam wszelkie wypowiedzi, które stanowią podstawę wykluczenia lub jakiekolwiek zjawisko, które pozwala na dyskryminację. Działam i będę działał ze wszystkich sił jako prezydent kraju, aby zapobiec szkodom dla różnych części i populacji społeczeństwa" - podkreślił Herzog, dodając, że w Izraelu nadal będzie obowiązywała zasada równości wszystkich obywateli, niezależnie od ich wyznania, rasy czy płci.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Izrael. Dwa wybuchy w Jerozolimie, w tym na dworcu autobusowym. Są ranni

Izreal. Lekarz będzie mógł odmówić pomocy osobom LGBT+? Orit Strook tłumaczy

Sama Strook postanowiła odnieść się do zamieszania w sprawie swojej wypowiedzi na Twitterze. "Osoby LGBT są istotami ludzkimi i zasługują na szacunek i miłość - tak, jak wszyscy inni. W wywiadzie dla Fundacji Neubacha oczywiście to podkreśliłem" - stwierdziła, dodając, że wcale nie chodziło jej "o tożsamość pacjenta, ale o istotę leczenia". "Jeśli istnieje leczenie sprzeczne z Halachą, uważny lekarz nie będzie zmuszony go udzielić, niezależnie od tożsamości pacjenta" - dodała.