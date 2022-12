Zmobilizowany do wojska Rosjanin próbował dostać się do jednego z lokali w Woroneżu. Tam też żołnierz odbezpieczył granat. Gdy nie udało się mu włożyć z powrotem zawleczki, wrzucił granat do śmietnika. W wyniku wybuchu ranna została jedna osoba.

