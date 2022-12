Jak poinformowała na Telegramie niezależna białoruska grupa monitorująca wojsko Belaruski Hajun, w niedzielę 25 grudnia na lotnisku Moczuliszczy doszło do zapalenia się samolotu MiG-31K. Tego typu myśliwce mogą przenosić rakiety Kindżał.

Białoruś. Jeden z rosyjskich myśliwców MiG-31K wyłączony z użycia

Jak czytamy, w jednym z samolotów MiG-31K, należących do rosyjskich Sił Powietrznych a stacjonujących na białoruskim lotnisku Moczuliszczach, zapalił się silnik. Kanał podaje, że myśliwiec został wyłączony z użycia i w najbliższym czasie nie będzie mógł latać.

"Niezależnie od tego, czy winny jest wiek samolotu (MiGi były produkowane od 1975 do 1994 roku i weszły do służby w 1981 roku), czy brak profesjonalizmu załogi lotniczej (samolot został zmodernizowany po 2015 roku), fakt tymczasowego wyłączenia [z użycia - red.] potencjalnego źródła śmierci dla narodu ukraińskiego w Boże Narodzenie można uznać za cud" - czytamy na stronie kanału - motolko.help.



Wojna w Ukrainie. Rosyjski myśliwiec MiG-31K wywołał alarmy przeciwlotnicze w całej Ukrainie

Euromaidanpress.com dodaje natomiast, że trzy myśliwce MiG-31K pojawiły się na Białorusi (na 46 dni) 16 października. 13 grudnia do Moczuliszczy przybyły kolejne trzy samoloty. Dwa z nich wykonały od tej pory co najmniej cztery loty bojowe. Jeden miał miejsce 25 grudnia - doszło wówczas do uruchomienia alarmów przeciwlotniczych na terenie całej Ukrainy. Myśliwce mogą bowiem przenosić ponaddźwiękowe rakiety Kindżał, które swoim zasięgiem obejmują całą Ukrainę.

