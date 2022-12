Rosja. Matka odebrała wezwanie do mobilizacji syna. Chłopiec zmarł 14 lat temu

Siergiej zmarł 14 lat temu w wieku zaledwie dwóch i pół roku. Mimo to jego matka otrzymała właśnie dla niego wezwanie do wojska. Kobieta podkreśla, że zależy jej na upublicznieniu sprawy, by inne kobiety nie doświadczyły podobnego cierpienia.

