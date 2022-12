Ławrow o warunkach zakończenia wojny: "Piłka jest po stronie Ukrainy i USA". Kułeba odpowiada

W wywiadzie dla rosyjskiej agencji TASS minister spraw zagranicznych kraju Siergiej Ławrow stwierdził , że jeśli żądania Rosji nie zostaną spełnione, "problem zostanie rozwiązany przez armię".

REKLAMA

Zobacz wideo Posiedzenie ONZ. Przedstawiciel Ukrainy zwrócił się do ambasadora Rosji: Zrzeknij się swojej pozycji jako przewodniczący

Ławrow o zakończeniu wojny: "Piłka jest po stronie Ukrainy i USA". Kułeba stawia warunki

- Nasze propozycje demilitaryzacji i denazyfikacji terytoriów kontrolowanych przez reżim, eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji stamtąd emanujących, w tym naszych nowych ziem (obwody DRL, ŁRL, Chersoniu i Zaporoża), są dobrze znane wrogowi. To drobna sprawa: wykonać je w dobry sposób. W przeciwnym razie rosyjska armia rozwiąże problem - powiedział minister.

- Jeśli chodzi o czas trwania konfliktu, piłka jest po stronie reżimu, a za nim Waszyngtonu. Mogą powstrzymać bezsensowny opór w każdej chwili - stwierdził.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Miedwiediwe: Polacy bardziej nienawidzą Rosji, niż kochają Polskę

Ukraina. Dmytro Kułeba stawia warunki Rosji. Od tego zależą rozmowy pokojowe

W poniedziałkowym (26 grudnia) wywiadzie dla Associated Press do kwestii zakończenia konfliktu odniósł się także szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Jak przyznał, Ukrainie zależy na zainicjowaniu pokojowego szczytu, do końca lutego. - Organizacja Narodów Zjednoczonych może być najlepszym miejscem do zorganizowania tego szczytu, ponieważ nie chodzi o przysługę dla konkretnego kraju. Chodzi o to, aby wszyscy byli na pokładzie - podkreślił, dodając, że nie spodziewa się przy tym jednak, że w szczycie weźmie udział Rosja.

Jak dodał Kułeba, zanim Ukraina zasiądzie do rozmów z Rosją, kraj musi stanąć przed trybunałem ds. zbrodni wojennych. - Każda wojna kończy się w wyniku działań podejmowanych na polu bitwy i przy stole negocjacyjnym - zaznaczył polityk.

Jak cytuje jednak agencja, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do propozycji Kułeby, mówiąc w rozmowie z agencją RIA Novosti, że Rosja "nigdy nie przestrzegała warunków stawianych przez innych". - Tylko nasz własny i zdrowy rozsądek - podkreślił.

Sołowiej: Putin jest leczony "zbyt skutecznie" dzięki zachodnim lekarzom