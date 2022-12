Ciało Pawła Antowa zostało znalezione w sobotę w mieście Rayagada w Indiach. Informację o śmierci polityka i biznesmena potwierdził w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący parlamentu regionalnego Wiaczesław Kartukin.

Nie żyje rosyjski polityk i oligarcha Paweł Antow

Zmarł nasz kolega, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, filantrop Paweł Antow. W imieniu deputowanych frakcji Jedna Rosja składam głębokie kondolencje bliskim i przyjaciołom

- napisał cytowany przez TASS.

Portal NDTV podaje, że dwa dni wcześniej w tym samym hotelu zmarł jego bliski znajomy. W mediach pojawiają się rozbieżności co do ewentualnych przyczyn jego śmierci. Rosyjski portal Mediazona podaje, że do zgonu miało dojść w wyniku nadmiernej ilości spożytego alkoholu.

Polityk z obwodu włodzimierskiego przebywał w Indiach razem z trzema osobami. Cała czwórka miała świętować w Rayagada urodziny Antowa. Jak podaje NDTV, na podstawie nieoficjalnych doniesień z indyjskiej policji, polityk mógł popełnić samobójstwo, ponieważ rozpaczał po śmierci swojego przyjaciela.

W zgromadzeniu ustawodawczym Antow kierował pracami komisji ds. rolnictwa. Meduza podaje, że kilka lat temu trafił do rankingu najbogatszych urzędników w Rosji, który przygotował magazyn Forbes.

