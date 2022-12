USA. Tragiczny bilans zamieci śnieżnych. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Front pogodowy ma długość 3200 km i rozciąga się od południowego stanu Teksas do kanadyjskiej prowincji Quebec. Od czwartku bez prądu pozostaje ponad półtora miliona osób.

Z powodu silnych mrozów wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, a burze śnieżne zerwały niektóre linie. Sprawiło to, że sieć elektryczna jest przeciążona. Wiele firm energetycznych apeluje do klientów o oszczędzanie prądu.

USA. Tragiczny atak zimy. Temperatury spadają do minus 45 stopni

Najcięższe warunki panują w stanach Minnesota, Iowa, Wisconsin i Michigan w północno-wschodniej części USA. Z koeli w północnych stanach Południowa Dakota i Montana temperatury spadają do minus 45 stopni. W wielu oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych miejscowościach skończyły się zapasy paliwa i opału.

W leżących nad Oceanem Atlantyckim stanach New Hampshire, Nowy Jork i New Jersey doszło do licznych podtopień wywołanych sztormami. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa szacuje, że ostrzeżenia pogodowe dotyczą w Stanach Zjednoczonych około 9 milionów osób.

W kanadyjskich prowincjach Ontario i Quebec bez prądu pozostają setki tysięcy ludzi. W pozostałych prowincjach służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia o silnym wietrze, intensywnych opadach śniegu i prognozowanych niskich temperaturach.

Meteorolodzy zapowiadają, że w ciągu kilku dni pogoda powinna się poprawić, ale zalecają unikanie podróży. Z powodu śnieżycy tysiące lotów zostało odwołanych i wielu Amerykanów nie dotarło na święta do swoich rodzin.