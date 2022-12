Wybuchy w bazie wojskowej w Rosji. Ministerstwo potwierdziło śmierć trzech żołnierzy

"26 grudnia, około godziny 01:35 czasu moskiewskiego, obrona powietrzna Rosyjskich Sił Powietrznych zestrzeliła ukraiński bezzałogowy statek powietrzny na małej wysokości, zbliżający się do lotniska wojskowego Engels w obwodzie saratowskim" - przekazał rosyjski resort obrony w komunikacie, który przywołuje agencja RIA.

REKLAMA

Zobacz wideo Strzelce Krajeńskie. Nie zatrzymała się, by przepuścić kobietę z dzieckiem w wózku. Sprawa trafiła do sądu

Wybuch w bazie Engels. Rosyjskie ministerstwo: Nie żyje trzech żołnierzy

Według rosyjskich władz sprzęt znajdujący się w bazie nie został uszkodzony. Zginęło natomiast trzech żołnierzy.

Wcześniej w sieci pojawiały się informacje o uszkodzonych samolotach oraz o planowanej ewakuacji bazy. Zaprzeczył temu gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin. Gubernator przekonywał, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Baza Engels znajduje się ok. 800 km od granicy z Ukrainą. To kolejny raz w tym miesiącu, gdy dochodzi do eksplozji w rejonie rosyjskich baz. 5 grudnia drony uderzyły w rosyjskie lotniska w okolicach Kurska, Engelsa i Riazania.

Ukraiński sztab: Lotnictwo uderzyło pięć rejonów koncentracji

W poniedziałkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że Rosjanie cały czas ponoszą straty w ludziach. Jako przykład podaje Starobielsk w obwodzie ługańskim, gdzie do szpitala wojskowego wyposażonego przez Rosjan przywieziono ostatnio około 50 ciężko rannych żołnierzy. W Gorłówkce w obwodzie donieckim z powodu braku krwi wszyscy pracownicy placówek medycznych zostali zobowiązani do jej oddawania zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rosyjscy oficerowie zbombardowani podczas narady. Dziesiątki rannych

W raporcie czytamy, że w ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie przeprowadził jeden atak z powietrza i pięć z użyciem pocisków rakietowych oraz ponad 40 ataków z systemów salw rakietowych. Ostrzeliwany jest między innymi prawy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim. Oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy odpierały również ataki obwodzie ługańskim i donieckim.

Sztab Generalny przekazał także, że Lotnictwo Wojsk Obrony Terytorialnej w ciągu ostatnich 24 godzin uderzyło w pięć rejonów koncentracji rosyjskiego personelu, dziewięć punktów kontrolnych, dwa obszary koncentracji siły roboczej i dwa inne ważne obiekty.

Kowalski złożył życzenia. Mówił o Tusku i "antypolskich siłach"