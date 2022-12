Hiszpania. Autokar przebił barierkę i spadł z 75 metrów do rzeki. Uratowano tylko dwie osoby

Autokar jechał z miejscowości Lugo do Vigo, nad Atlantykiem. Do tragedii doszło w wigilijny wieczór, w trakcie ulewy, w gminie Cerdedo-Cotobade, w pobliżu granicy z Portugalią. Pięć osób zginęło, a jedna lub dwie pozostają zaginione. Służby nie są pewne, czy autokarem jechało osiem, czy dziewięć osób.

REKLAMA

Autokar wyruszył z Lugo o 19:45 miejscowego czasu. W miejscowości Monterroso na pokład zabrano dwie osoby, które wybierały na widzenie do zakładu karnego w Lugo.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Do zdarzenia doszło około 21:15. Służby poinformowała osoba postronna, która zauważyła, że bariera na drodze jest zniszczona i uznała, że mógł przez nią wypaść jakiś pojazd. Ze względu na ulewę i ciemność, nie była w stanie zobaczyć, czy ktoś jest pod przejazdem. Kolejny telefon na 112 wykonano z wnętrza autokaru. Poinformowano służby, że pojazd wypełnia się wodą.

Autokar spadł z wysokości 75 metrów. Uratować udało się kierowcę i jedną kobietę. Wiadomo już, że kierowca był trzeźwy i nie spożywał wcześniej narkotyków.

Służby przeszukały autokar i mają pewność, że nikt nie pozostał w środku. Poszukiwania zaginionych skupiają się na rzece. Akcja ratunkowa została w pewnym momencie przerwana ze względu na wysoki poziom wody w rzece Lerez - sięgnęła do dachu autokaru.

Gdy doszło do wypadku, warunki na drodze były trudne, ale - jak podały władze Cerdedo-Cotobade - droga jest prosta, dlatego na razie nie jest jasne, co doprowadziło do wypadku.