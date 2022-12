Papież Franciszek zaapelował o zakończenie "bezsensownej wojny" w Ukrainie. "Niech Pan oświeci umysły"

Papież wezwał do kontemplacji narodzin Syna Bożego. Napiętnował świąteczną wrzawę i letarg duchowej gnuśności, które sprawiają, że zapominamy, co świętujemy. Zaapelował, by porzucić ciężar przywiązania do władzy i pieniędzy, pychy, obłudy i kłamstwa, które zamykają dostęp do drogi pokoju. Papież krytycznie wypowiadał się o nieczułości świata wobec kryzysów.

Papież Franciszek: Niech Pan oświeci umysły ludzi, aby położyli kres wojnie

Prosił, by pamiętać o Ukraińcach, którzy przeżywają te święta w ciemnościach, w zimnie i z dala od swoich domów. - Niech Pan uczyni nas gotowymi do konkretnych gestów solidarności, aby pomóc cierpiącym i oświeci umysły ludzi u władzy, aby położyli natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie - mówił Franciszek.

Wskazał, że wojna na Ukrainie grozi głodem mieszkańcom Afganistanu i krajom Rogu Afryki. Apelował o pojednanie na Bliskim Wschodzie, w Jemenie, Mjanmie i Iranie. Franciszek apelował, by nie używać "żywności jako broni".

