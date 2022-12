Władimir Putin w państwowej telewizji: "Rosja jest gotowa do negocjacji". O Patriotach: Zniszczymy je

W niedzielę państwowy kanał telewizyjny Rossija 1 wyemitował wywiad z Władimirem Putinem. Przywódca, odnosząc się do wojny w Ukrainie, przekonywał, że Rosja idzie "we właściwym kierunku". - Bronimy naszych interesów narodowych i interesów naszych obywateli, naszego narodu. Nie mamy innego wyjścia, tylko musimy chronić obywateli - powiedział (cytat za agencją Reutera).

Władimir Putin w państwowej telewizji: Rosja jest gotowa do negocjacji

Pytany, czy konflikt z Zachodem zbliża się do niebezpiecznego poziomu, Putin odparł, że "nie sądzi", by był "aż tak niebezpieczny". Prezydent Federacji Rosyjskiej powtórzył narrację, że to Zachód rozpoczął konflikt w Ukrainie poprzez obalenie prorosyjskiego prezydenta w 2014 roku.

Co jakiś czas wysocy rangą przedstawiciele Kremla sugerują, że Rosja jest gotowa do negocjacji i chce zakończyć wojnę. Strona amerykańska stale jednak podkreśla, że nie ma żadnych oznak wskazujących, by Rosjanie byli gotowi do rozmów pokojowych. John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA podkreślał kilka dni temu, że "wszystko", co Rosja robi "na lądzie i w powietrzu świadczy o tym, że chce kontynuować przemoc i eskalować wojnę".

Putin: Rosja jest wyjątkowym krajem

W wywiadzie dla Rossija 1 Putin przekonywał, że "99,9 proc. obywateli Rosji jest gotowych oddać wszystko dla interesu ojczyzny". - To po raz kolejny utwierdza mnie w przekonaniu, że Rosja jest wyjątkowym krajem i że mamy wyjątkowy naród. Zostało to potwierdzone w całej historii istnienia Rosji - mówił Putin.

Państwowa agencja TASS, omawiając ten sam wywiad, cytuje wypowiedź Putina na temat systemu Patriot, który USA mają przekazać Ukrainie. - Oczywiście, zniszczymy je, na 100 procent - stwierdził.

Ukraina dostanie od Stanów Zjednoczonych zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. Potwierdził to prezydent Joe Biden, który przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy. Wizyta w USA jest pierwszą zagraniczną wizytą Wołodymyra Zełenskiego od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Prezydent Joe Biden potwierdził w Waszyngtonie informację, która od kilku dni krążyła w mediach. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie zestawy baterii Patriot. Będzie to część nowego pakietu pomocowego dla Kijowa o wartości niemal 2 miliardów dolarów.

