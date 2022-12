"Wall Street Journal" zwraca uwagę, że Władimir Putin był przekonany, iż wojna szybko zakończy się zwycięstwem Rosji. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy musiał pogodzić się z "kosztownym bagnem", w które przeistoczyła się rosyjska agresja na Ukrainę. Dziennikarze, powołując się na liczne rozmowy z byłymi i obecnymi przedstawicielami Kremla oraz ludźmi bliskimi Putinowi, podają, że rosyjski przywódca jest odizolowany, przez co "nie mógł lub nie chciał uwierzyć, że Ukraina skutecznie stawia opór".

"Wall Street Journal": Władimir Putin odizolowany. Nie zna obrazu wojny w Ukrainie

Według "WSJ" przez całe lato w spotkaniach z Putinem uczestniczyli delegacje ekspertów i wojskowych, którzy badali, czy prezydent rozumie wojenną rzeczywistość. Od tamtego czasu Putin miał podjąć działania, aby polepszyć swoją wiedzę na temat sytuacji w Ukrainie. Nadal jednak - jak podają dziennikarze - jest otoczony ludźmi, którzy podtrzymują przekonanie, że Rosja odniesie sukces mimo ofiar i rosnących kosztów.

- Ludzie wokół Putina chronią siebie - powiedziała "WSJ" Jekaterina Winokurowa, była współpracowniczka prezydenta Federacji Rosyjskiej. - Mają głębokie przekonanie, że nie powinni denerwować prezydenta - dodaje.

Błędy te miały ukształtować katastrofę w Ukrainie. Z biegiem czasu, jak czytamy, Putin stał się nieufny wobec dowództwa. W związku z tym dochodziło do sytuacji, gdy sam wydawał rozkazy bezpośrednio walczącym na froncie. Według "WSJ" Putin nakazał żołnierzom, by nie wycofywali się Łymanu. Walki o miasto we wschodniej Ukrainie trwały od początku września. Rosyjskie wojsko ostatecznie opuściło miasto na początku października.

Pieskow: Twierdzenia, że otrzymuje zniekształcone informacje, nie odpowiadają rzeczywistości

Informatorzy dziennika twierdzą, że Putin codziennie rano otrzymuje sprawozdania dotyczące wojny. Ich autorzy mają podkreślać sukcesy armii i bagatelizować niepowodzenia. Rosyjski przywódca, jak czytamy, nie używa internetu z obawy przed inwigilacją, dlatego w tak dużym stopniu bazuje na wiedzy przekazywanej przez doradców. Sprawozdania z frontu czasem mają docierać do Putina dopiero po kilku dniach i bywają nieaktualne.

Doniesieniom "WSJ" zaprzecza Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. - Prezydent, podobnie jak wcześniej, ma wiele kanałów otrzymywania informacji - powiedział. - Wszelkie twierdzenia, że otrzymuje zniekształcone informacje, nie odpowiadają rzeczywistości - dodał.

Jak twierdzą rozmówcy "WSJ", Putin wciąż jest zdeterminowany, by prowadzić wojnę. Ma być gotowy przez kilka następnych lat mobilizować ludność i gospodarkę, wierząc, że ostatecznie Rosja odniesie zwycięstwo.

