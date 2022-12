Papież podczas pasterki: W wielu miejscach deptana jest godność i wolność

Papież Franciszek w Wigilię Bożego Narodzenia przewodniczył pasterce w bazylice watykańskiej. Jak relacjonuje Beata Zajączkowska z Watykanu, podczas liturgii głowa Kościoła katolickiego mówiła, że Jezus urodził się "w żłobie odrzucenia i niedogodności".

- I w tym żłobie odkrywamy Jego bliskość. Przychodzi, aby dotknąć naszych serc i powiedzieć nam, że jedyną siłą, która zmienia bieg dziejów, jest miłość. Nie pozostaje daleki i potężny, lecz staje się bliskim i pokornym; on, który zasiadał w niebie, daje się położyć w żłobie — mówił papież.

Papież Franciszek: Ludzie zgłodniali władzy i pieniędzy wywołują krwawe wojny

Papież mówił również, że ludzie "zgłodniali władzy i pieniędzy wywołują krwawe wojny, w wielu miejscach deptana jest godność i wolność, a ofiarą zawsze padają najsłabsi".

- Także w te święta Bożego Narodzenia ludzkość nienasycona pieniędzmi, władzą i przyjemnościami, nie czyni miejsca, tak jak to było w przypadku Jezusa, dla maluczkich, dla tylu nienarodzonych, ubogich, zapomnianych. Myślę zwłaszcza o dzieciach pożeranych przez wojny, ubóstwo i niesprawiedliwość - zaznaczył.

- Bożonarodzeniowy żłóbek, pierwsze orędzie Boga-Dzieciątka, mówi nam, że On jest z nami, kocha nas, szuka nas. Odwagi, nie pozwól, by pokonał Cię strach, rezygnacja, zniechęcenie - mówił dalej Franciszek. - Bóg rodzi się w żłobie, abyś odrodził się właśnie tam, gdzie myślałeś, żeś sięgnął dna. Nie ma takiego zła, grzechu, od którego Jezus nie chciałby i nie może cię ocalić. Boże Narodzenie oznacza, że Bóg jest blisko: niech odradzi się ufność - apelował papież.

Franciszek podczas mszy pasterskiej: Ubogi żłóbek wydobywa prawdziwe bogactwo życia

Papież wskazał, że żłóbek w Betlejem mówi nam nie tylko o bliskości, ale także o ubóstwie. - Żłóbek przypomina nam, że Jezus nie miał wokół siebie nikogo innego, jak tylko tych, którzy go kochali: Maryję, Józefa i pasterzy; wszyscy oni byli ludźmi ubogimi, których łączyła miłość i zadziwienie, a nie bogactwo i wielkie możliwości.

- Ubogi żłóbek wydobywa więc prawdziwe bogactwo życia: nie pieniądze i władzę, lecz relacje i osoby - podkreślił Franciszek.

Zaapelował również do wiernych, by te święta nie minęły bez uczynienia czegoś dobrego. Powiedział, że w urodziny Jezusa trzeba mu dać w prezencie coś, co będzie mu miłe.

- On, nagi w żłobie i nagi na krzyżu, żąda od nas prawdy, przejścia do nagiej rzeczywistości rzeczy, złożenia wymówek, usprawiedliwień i obłudy u stóp żłóbka. On, który został przez Maryję czule owinięty w pieluszki, chce, abyśmy się przyoblekli w miłość. Bóg nie chce pozoru, lecz konkret. Nie pozwólmy, aby te święta minęły bez uczynienia czegoś dobrego. Ponieważ jest to jego święto, jego urodziny, złóżmy mu prezenty, które będą mu miłe. W Boże Narodzenie Bóg jest konkretny: w jego imię ożywmy trochę nadziei w tych, którzy ją utracili - zaapelował papież.