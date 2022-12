Przed Karolem III pierwsze orędzie bożonarodzeniowe. Wciąż w cieniu Elżbiety II

Orędzie, które zostanie wyemitowane jutro o godz. 15 czasu brytyjskiego, zostało nagrane w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, gdzie podczas wrześniowego pogrzebu monarchini odbyło się nabożeństwo żałobne. Zarówno jego matka, jak i ojciec Karola III - książę Filip, są pochowani w Kaplicy pamięci Jerzego VI, najnowszej części Kaplicy św. Jerzego.

BBC News pokazuje na swoich stronach kadr z tego nagrania i pisze, że w pierwszym tradycyjnym orędziu nowy król ma zawrzeć hołd dla swojej matki i odwołać się do jej spuścizny.

Sama królowa, która takie orędzia wygłaszała za pośrednictwem transmisji telewizyjnej co roku, od 1957 - w roku 2021 mówiła o "przekazaniu pałeczki" następnemu pokoleniu. Złożyła też wtedy bardzo osobisty hołd swojemu "ukochanemu" księciu Filipowi, który zmarł w kwietniu tego roku. Transmisja ta była najczęściej oglądanym programem w Boże Narodzenie 2021 roku, przyciągając prawie dziewięć milionów widzów - odnotowuje BBC.

W tym roku król i królowa Camilla powracają do tradycji spędzania świąt Bożego Narodzenia w Sandringham w Norfolk, po tym, jak pandemia covid i obawa o zdrowie królowej zatrzymywała w ostatnich latach królewską rodzinę w Windsorze. Królewskiej parze będą towarzyszyć książę i księżna Walii - William i Catherine.

Zdjęcie, opublikowane przez Pałac Buckingham, przedstawia króla Karola stojącego przed choinką z dekoracjami bez plastiku, nadającymi się do recyklingu oraz aranżacjami z ostrokrzewu i bluszczu w tle.

Tradycyjne orędzie na Boże Narodzenie

Pierwszą świąteczną audycją królewską było przemówienie radiowe na żywo w 1932 r., wygłoszone przez króla Jerzego V. W 1957 roku Elżbieta II przekazała pierwszą telewizyjną wiadomość, mówiąc, że jest to przełom technologiczny. Brytyjczycy zobaczyli wtedy królową w swoich domach, dzięki odbiornikom telewizyjnym. Przesłanie stało się częścią obchodów Bożego Narodzenia w wielu brytyjskich rodzinach.

Ma też ustalony scenariusz - po odegraniu hymnu narodowego monarcha przemawia bezpośrednio do kamery, wygłaszając przemówienie, które zawierało życzenia bożonarodzeniowe i podsumowanie roku monarchii. Jako głowa kościoła anglikańskiego daje też religijną lekcję. Czas transmisji świątecznej został ustalony na godz. 15.00 czasu uniwersalnego, jako najlepszy moment, by dotrzeć do większości krajów Korony, w różnych strefach czasowych.