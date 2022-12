Wigilia 2022 w Europie oczami propagandystów z Rosji. Zamiast barszczu zupa z chomika

Telewizja Russia Today przygotowała spot, w którym przedstawiła własną wizję świąt Bożego Narodzenia w Europie. Zdaniem prokremlowskich propagandystów każda kolejna Wigilia w Europie będzie "coraz gorsza". Rosjanie przewidują w naszym regionie brak prądu, ogrzewania czy jedzenia.

Na początku spotu pojawia się obrazek z Wigilii z 2021 roku. Cała rodzina spędza święta wspólnie w ciepłym domu. Rozświetlona kolorowymi lampkami choinka wyraźnie sprawia im radość, na co wskazują uśmiechy zgromadzonych. W ramach prezentu dziewczynka otrzymuje chomika przewiązanego czerwoną kokardką. Tutaj warto zaapelować, by nie inspirować się rosyjską propagandą i pamiętać, że zwierzę to nie rzecz i nie powinno być prezentem. Więcej na ten temat w artykule "Pies to nie prezent. Behawiorysta: Badania pokazują, że pies czuje jak człowiek".

Wigilia 2022 ma być według Rosjan już zupełnie inna - przynajmniej w Europie. Teraz rodzina spędza święta Bożego Narodzenia w ciemności. Nagle jednak ojciec wpada na pomysł, żeby wmontować w kołowrotek w klatce chomika mechanizm, dzięki któremu zwierzę będzie wytwarzało prąd potrzebny do zasilenia choinkowych lampek. Domownicy następnie siadają ciepło ubrani na kanapie i przykrywają się dodatkowo kocem.

Ostatnia wizja propagandystów przedstawia Wigilię w 2023 roku. Wówczas widzimy, że nastroje rodziny są bardzo złe. Wszyscy są smutni, ubrani w kurtki, czapki i szaliki. Tak ubrani zasiadają przy stole. Następnie kobieta przynosi zupę, która nikomu nie smakuje. W pewnym momencie ojciec, po zjedzeniu łyżki zupy, wyciąga z ust czerwoną kokardkę. Szybko przypomina sobie, że to ta sama wstążeczka, którą nosił chomik córki. Rosjanie sugerują więc, że kobieta była zmuszona ugotować chomika własnej córki, by rodzina miała co jeść. Następnie kobieta pokazuje mężowi, by nie mówił nic dziewczynce. Dalsza myśl o jedzeniu zupy z chomika przyprawia mężczyznę o mdłości.

Według Russia Today tak mają wyglądać święta Bożego Narodzenia w Europie po tym, jak ta postanowiła odizolować Rosję po ataku na Ukrainę. Z ich wizji wynika, że Europejczycy rzekomo nie poradzą sobie bez współpracy z Rosją, przez co czeka ich brak prądu, ogrzewania i jedzenia. Na koniec spotu pojawia się napis: "Miłych antyrosyjskich świat. Jeśli twoje media nie mówią, w którą stronę to wszystko zmierza, Russia Today jest dostępna przez VPN".