Hiszpania. Schwytano przestępcę z listy FBI Most Wanted. "Skrzywdził setki młodych kobiet"

Pratt ma na koncie 19 zarzutów dotyczących handlu ludźmi (w tym co najmniej jedną osobą nieletnią), pornografii dziecięcej i prania brudnych pieniędzy pochodzących z pornografii. Nowozelandczyk był poszukiwany od 2019 roku. W 2022 roku jego nazwisko wpisano na listę FBI Ten Most Wanted. Hiszpańskie służby zatrzymały przestępcę 21 grudnia w Madrycie. Obecnie oczekuje na ekstradycję do USA.

FBI oferowało 100 tys. dolarów za informacje mogące doprowadzić do aresztowania Pratta.

W latach 2012-2019 Michael James Pratt przymusem, przekupstwem i siłą zmuszał młode kobiety i nieletnie dziewczyny do występowania w filmach pornograficznych. Zamieszczał w sieci fałszywe ogłoszenia o pracy dla modelek ubrań, a ofiary później dowiadywały się, że mają występować w produkcjach pornograficznych. Pratt płacił innym kobietom, by dawały mu referencje. Przestępcy biorący udział w "biznesie" zapewniali kobiety, że jeśli wystąpią w filmach porno, to nie zostaną one opublikowane w sieci, ale trafią do prywatnych kolekcji poza Stanami Zjednoczonymi.

Kobiety miały być zmuszane do aktów seksualnych, na które nie wyrażały zgody, były też wykorzystywane seksualnie. FBI mówi o "setkach skrzywdzonych młodych kobiet".

Strony prowadzone przez przestępcę wygenerowały dochód na poziomie 17 mln dolarów.

Obiecywali anonimowość, ujawniali dane kobiet

Kilku współpracowników Pratta stanęło już przed wymiarem sprawiedliwości. Operator i księgowy przyznali się do stawionych im zarzutów w 2021 roku. Mężczyzna, który rekrutował kobiety i występował w filmach, został skazany na 20 lat za udział w handlu ludźmi.

Wspólnik Pratta - Matthew Isaac Wolfe - przyznał się do handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Wolfe, również Nowozelandczyk, zeznał, że przeprowadził się do Stanów za namową Pratta, który już wtedy był właścicielem jednej ze stron. Mężczyzna miał nakręcić około stu filmów pornograficznych, umieszczał filmy w sieci, zajmował się finansami i promował ich "biznes".

Wolfe przyznał, że również mówił kobietom o tym, iż film nie ukażą się w sieci. Jednocześnie wiedział, że Pratt prowadzi stronę, na której ujawnia dane kobiet i podaje linki do ich profili w mediach społecznościowych, tym samym narażając je na nękanie. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności, jednak nie mniej niż 12 lat.

Listę Ten Most Wanted stworzono po raz pierwszy w 1950 roku. Od tego czasu udało się schwytać 529 wpisanych na nią przestępców.