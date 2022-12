Wcześniej siedziba Mikołaja znajdowała się na wzgórzu Korvatunturi na granicy Finlandii i Rosji. Następnie przeniesiono ją do Rovaniemi. To tam 23 grudnia odbył się koncert świątecznych piosenek, a następnie Mikołaj rozpoczął swoją wielką podróż.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wspólne święta. Jak zrobić śnieżynki ze słomy? – Як зробити солом'яні сніжинки?

Wigilia 2022. Święty Mikołaj rozpoczął swoją podróż po świecie. Wyruszył z Rovaniemi w Laponii

To właśnie do Rovaniemi dzieci z całego świata mogą wysłać listy do Mikołaja. Następnie, 23 grudnia, Mikołaj spotyka się ze wszystkimi, którzy przybyli do jego wioski w Rovaniemi w Laponii, by ostatecznie rozpocząć swoją wyprawę. W internecie prowadzono również transmisję na żywo z Wioski Świętego Mikołaja. Dokładnie w piątek o 18:45 czasu fińskiego Mikołaj rozpoczął wyprawę.



"Dzisiejszy wieczór w Wiosce Świętego Mikołaja na Kole Podbiegunowym był pełen świątecznego ducha. Ludzie zebrali się w Rovaniemi i przed ekranami w różnych zakątkach świata, aby śledzić, jak Święty Mikołaj rozpoczął swoją coroczną podróż" - napisali na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

Gdzie można śledzić podróż świętego Mikołaja po świecie? Swoją "transmisję na żywo" udostępnia m.in. Flight Radar - o godzinie 12:00 polskiego czasu Mikołaj podróżował przez Australię.

"Święty Mikołaj jest już w drodze! Dziękujemy wszystkim za oglądanie i życzymy wesołych świąt - spędźcie czas z bliskimi Wam osobami, bądźcie dobrzy dla innych ludzi i cieszcie się świętami!" - dodano.

Boże Narodzenie 2022. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na gwiazdkę

Wigilia 2022. Spotkanie ze świętym Mikołajem w Rovaniemi

W tym roku Świąteczne Otwarcie Wioski Świętego Mikołaja zorganizowano już 19 listopada. Pierwsze wydarzenia odbyły się na centralnym placu wioski za kołem podbiegunowym w Rovaniemi. Przygotowano tam liczne występy bożonarodzeniowe, natomiast zwieńczeniem wszystkich wydarzeń było wystąpienie głównego bohatera, które odbyło się przed jego wyjazdem, 23 grudnia. "Jeśli odwiedzicie Rovaniemi w tym czasie, możecie wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu" - informowali organizatorzy.

Boże Narodzenie 2022. Gdzie kupić opłatek wigilijny? Ile kosztuje?