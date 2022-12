Papież Franciszek przegapił finał mundialu. Wszystko przez złożoną obietnicę

Papież Franciszek nie oglądał zmagań argentyńskich piłkarzy z ich francuskimi przeciwnikami na mundialu 18 grudnia 2022 roku. Nie widział także zwycięstwa swojej ojczystej drużyny. Wszystko za sprawą obietnicy, którą 32 lata temu złożył Bogu.

