Służby Łukaszenki na randkowych czatach. "Jeśli państwo nie jest ci obojętne"

Pracownicy białoruskich służb mają nowy sposób na śledzenie niewygodnych obywateli, którzy czerpią informacje spoza reżimowych mediów. Wykorzystują do tego Telegrama i randkowego czat bota pod nazwą "Dajwinczik". Piszą do jego użytkowników, podając się za administratorów popularnego niezależnego kanału "Biełaruski Hajun". Twierdzą, że na czacie szukają źródeł. Do wiadomości wklejają formułkę: "jeśli nie jest ci obojętne państwo, chcesz żyć pokojowo i jesteś gotów udzielić jakiejkolwiek pomocy, napisz do nas".

REKLAMA

Zaawansowana technologia nie tylko w samochodzie. Pomaga również odnieść sukces w pracy

Służby Łukaszenki pytają randkowiczów, jakie mają hobby i gdzie mieszkają

Przed zagrożeniem ostrzegli Białorusinów prawdziwi przedstawiciele "Biełaruskiego Hajuna". W opublikowanym w czwartek komunikacie poinformowali, że fałszywi admini wypytują uczestników czatu o dane osobowe oraz zajęcia: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, szkoły i hobby.



Ostrzeżenie udostępnił m.in. portal tygodnika "Nasza Niwa".

Zobacz wideo Płk dr Łukasiewicz: Warto przyglądać się sytuacji na Białorusi

"Biełaruski Hajun": Po nam wasze imiona i hobby?

Autorzy "BH" podkreślają, że nigdy nie piszą prywatnych wiadomości do swoich obserwujących, "a już na pewno nie szukają źródeł na czacie randkowym 'Dajwinczik'". "Poza tym nigdy i pod żadnym pozorem nie prosimy o podanie danych osobowych. Po co nam twoje prawdziwe imię i, broń Boże, hobby?!" - piszą w komunikacie. Dodają, że jedynym czatem służącym do komunikacji z "BH" jest @HajunBYbot.

Więcej informacji z Białorusi na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Apelują do użytkowników o czujność, niezamieszczanie na czatach jakichkolwiek prywatnych danych i zdjęć oraz zgłaszanie podejrzanych kanałów moderatorom komunikatora.