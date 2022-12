Atak na Kapitol. "Świat Trumpa" naciskał na asystentkę. To ona zdradziła, że prezydent dusił agenta

Utworzona głównie przez demokratów w Izbie Reprezentantów komisja przez ponad rok przesłuchiwała świadków w sprawie zamieszek, do jakich doszło 6 stycznia 2021. Kongresmeni przygotowali właśnie końcowy raport z prac, który lada moment ma zostać opublikowany. Komisja ogłosiła, że rekomenduje postawienie kilku osobom zarzutów kryminalnych. Wśród nich jest były prezydent Donald Trump.

- Komisja uważa, że ma mocne dowody, które wystarczą, by skierować sprawę kryminalną przeciwko byłemu prezydentowi Trumpowi za pomoc i porady dla osób, które były na Kapitolu i które w gwałtowny sposób zaatakowały Stany Zjednoczone - mówił członek komisji, demokratyczny kongresmen Jamie Raskin.

Komisja twierdzi, że Donaldowi Trumpowi należy w sumie postawić cztery zarzuty kryminalne i będzie to rekomendować departamentowi sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak jeszcze sprawy karnej, bo to departament zdecyduje, co zrobić. Opinia komisji nie jest tutaj wiążąca.

6 stycznia 2021 roku tłum zwolenników Donalda Trumpa zaatakował Kapitol, gdzie kongresmeni zatwierdzali wtedy wyniki wyborów z listopada 2020 roku. Donald Trump wielokrotnie twierdził, że wybory zostały sfałszowane, choć władze USA jasno uznały, że głosowanie było uczciwe, a sądy odrzuciły wszystkie sprawy o rzekome fałszerstwa.

Donald Trump nie stawił się na wezwanie do Kongresu, a sprawę przesłuchań oddał do sądu. Jego były doradca Steve Bannon za odmowę stawienia się został skazany na cztery miesiące więzienia.

Trump miał dusić agenta Secret Service

W raporcie komisji zawarto szerokie, niemal 200-stronicowe zeznania Cassidy Hutchinson, asystentki Marka Meadowsa, ówczesnego szefa personelu Białego Domu. To ona opowiedziała komisji o tym, jak Trump chciał za wszelką cenę wrócić na Kapitol i miał zaatakować swoją ochronę w samochodzie.

Hutchinson znała przebieg wydarzeń od Tony'ego Ornato, zastępcy szefa ochrony prezydenta. Trump miał sięgnąć do przodu samochodu i złapać za kierownicę. Wówczas szef ochrony Robert Engel przytrzymał jego ramię i wyjaśnił, że wracają do Białego Domu. Wściekły Trump rzekomo złapał Engela za szyję i próbował go dusić.

Hutchinson nie od razu została gwiazdą komisji. Jak wynika z opublikowanych zeznań, początkowo nie mówiła parlamentarzystom całej prawdy, do czego namawiał ją Stefan Passantino, reprezentujący ją prawnik, który - jak dowiedziała się później - jest opłacany przez Trumpa.

Asystentka mówiła komisji m.in. o swojej wymianie na temat incydentu z Bestii, czyli limuzyny prezydenckiej. - Wydaje mi się, że powiedziałam coś w rodzaju: "Rozmawiałam z Tonym Ornato, kiedy wróciliśmy z wiecu tego dnia, i on powiedział mi, że prezydent złapał rękami za szyję Bobby'ego [Engela] i dusił go, bo ten nie zgodził się na zawiezienie go na Kapitolu". Stefan odpowiedział: "Nie, nie, nie, nie, nie". Pamiętam, że oparł się na krześle i powtarzał "Nie, nie, nie, nie, nie chcemy o tym rozmawiać" - głoszą zeznania Hutchinson.

Prawnik miał się upewniać, czy Hutchinson opowiedziała komuś o zdarzeniu, czemu kobieta zaprzeczyła. Passantino miał dalej mówić: "To jedna z takich historii, którą komisja wyniesie na nagłówki. To, co działo się tego dnia, nie jest ważne. Tylko nagłówek. Dla nich to fajna historia. Będzie w newsach przez kilka dni. Nie chcę, żebyś była osobą, która opowie tę historię. Tony ci ją opowiedział. Jeśli ktoś ma ją opowiedzieć, to odpowiedzialność Tony'ego. Ale to, że ci ją opowiedział, nie znaczy, że musisz się nią dzielić".

"Im mniej będziesz pamiętała, tym lepiej"

Passantino miał kilkakrotnie powtarzać kobiecie, żeby umniejszała swoją rolę w Białym Domu i przekonywał, że nie musi mówić całej prawdy - nie mówił Hutchinson, by kłamała, ale sugerował, że jeśli powie, że czegoś nie pamięta, to nie popełni krzywoprzysięstwa. Miał też stwierdzić, że "im mniej będzie pamiętała, tym lepiej". Dopytywany przez Hutchinson, czy może powiedzieć, że czegoś nie pamięta, jeśli pamięta, prawnik potwierdził: - Komisja nie wie, co pamiętasz, a czego nie.

Asystentka zeznała, że po pierwszych wysłuchaniach, gdy jej nazwisko zaczęło pojawiać się w mediach, zaczęła się obawiać konsekwencji tego, że nie mówiła całej prawdy. Jednocześnie obawiała się zemsty ze strony ludzi Trumpa. - Czułam się nie jakby to Stefan siedział koło mnie, ale jakby Trump zaglądał mi przez ramię. Bo wiedziałam, że w jakiejś formie dotrze do niego, że zrobiłam coś, co może uznać za nielojalność. I bałam się tego, bo widziałam, jak w tym świecie niszczy się ludziom życia albo kariery. Widziałam, jak bezwzględni potrafią być - mówiła komisji. Dodała, że w rozmowie z mamą stwierdziła, że "ma przesrane", bo "zniszczą jej życie, jeśli zrobi coś nie po ich myśli".

Hutchinson pękła po rozmowie o zarzutach

Dzień przed jednym z wysłuchań z Hutchinson kontaktował się też Ben Williamson, bliski doradca Marka Meadowsa, by powiedzieć jej, że "Mark wie, że jest lojalna i zrobi wszystko, żeby chronić jego i prezydenta".

Jednak decyzję, by dalej nie korzystać z usług Passantino, podjęła po rozmowie, w której ten doradził jej, by nie stawiała się na kolejne wysłuchania, bo tak będzie dla niej lepiej i może zaryzykować zarzut niezastosowania się do nakazu sądu. Prawnik zapewniał ją też, że nie musi szukać nowej pracy, bo świat Trumpa się nią zaopiekuje - jeśli będzie składała odpowiednie zeznania.