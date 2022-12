Chiny walczą z COVID-19. Brytyjska firma: Codziennie umiera ponad 5 tys. chorych

Chiny na początku grudnia złagodziły politykę "zero COVID". Jednak zdaniem ekspertów może to doprowadzić do śmierci miliona osób. Prognozy przedstawione przez brytyjską firmę Airfinity są wstrząsające.

W Chinach codziennie umiera ponad 5 tys. chorych na COVID-19?

Agencja Reutera powołując się na prognozy przygotowane przez brytyjską firmę Airfinity, zajmującą się tworzeniem analiz i prognoz dla decydentów w zakresie ochrony zdrowia informuje, że prawdopodobnie każdego dnia w Chinach w związku z zakażeniem koronawirusem umiera ponad 5 tysięcy osób. Co, jak dodaje, "stanowi dramatyczny kontrast z oficjalnymi danymi z Pekinu" dotyczącymi obecnej sytuacji epidemiologicznej w tym kraju.

Z danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego wynika natomiast, że w wyniku zakażenia koronawirusem nie ma praktycznie żadnych zgonów. A ostatniej dobry odnotowano jedynie "2966 nowych lokalnych przypadków objawowych".

W materiale przygotowanym przez Agencję Reutera czytamy, że brytyjska firma Airfinity w swoich prognozach "wykorzystała modelowanie oparte na danych z Chin", które wskazują, że "codziennie liczba infekcji COVID-19 w Chinach przekracza milion".

Chiny. Skutki łagodzenia obostrzeń

Na początku grudnia Chiny postanowiły złagodzić restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Polityka "zero COVID", która prowadziła do długotrwałych lockdownów i aresztów domowych, została porzucona po tym, jak przez kraj przetoczyła się fala protestów.



Jednak zdaniem ekspertów, Chiny są słabo przygotowane na te zmiany. Dlaczego? Ponieważ w kraju nie udało się zwiększyć wskaźnika zaszczepienia osób starszych.

W poniedziałek o skutkach łagodzenia obostrzeń pisał w mediach społecznościowych Eric Feigl-Ding, epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda. Według niego chińskie szpitale już są przepełnione, na dowód czego opublikował wideo, na którym widać przepełnioną salę szpitalną. Epidemiolog przewiduje, że liczba zgonów może w najbliższym czasie wynieść "miliony".

